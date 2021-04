QNET REMPORTE DES PRIX POUR L’INNOVATION D’APPLICATIONS MOBILES ET LES INITIATIVES EXCEPTIONNELLES RSE

QNET reçoit la reconnaissance de deux prix commerciaux internationaux très convoités.

QNET, la multinationale asiatique de vente directe axée sur le e-commerce , a récemment reçu deux distinctions des Stevie® Awards et Communitas Awards du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord. Les distinctions sont:

Lors de la deuxième édition annuelle des Stevie® Awards pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, QNET a remporté un Gold Stevie® pour son application mobile, QNET Mobile , dans la catégorie Innovation dans les achats des applications de commerce électronique . L’application primée sert de passerelle portable pour les distributeurs internationaux de QNET afin de mener et gérer leurs activités de vente directe de la paume de leur main. L’application QNET Mobile a reçu les éloges du jury des Stevie Awards pour son interface et sa conception conviviales, sa bibliothèque complète de caractéristiques et ses fonctionnalités multilingues.

Aux Communitas Awards , QNET a été nommée lauréate dans la catégorie Leadership in Community Service and Corporate Social Responsibility pour ses programmes internationaux de RSE qui ont été présentés dans une vidéo intitulée « QNET Gives Back to CommunitiesThrough RYTHM Foundation ». QNET travaille en étroite collaboration avec la Fondation RYTHM, la branche RSE de l’entreprise sur des projets de développement communautaire à travers le monde. L’impact et l’efficacité de la mission de QNET d’apporter un changement durable aux communautés du monde entier ont résonné avec l’esprit de Communitas , un mot latin qui signifie que les gens se rassemblent pour le bien d’une communauté.

Les Stevie Awards pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord sont le seul programme de récompenses pour les entreprises à reconnaître l’innovation sur le lieu de travail dans 17 pays de la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord. Les Stevie® Awards sont largement considérés comme les plus grands prix commerciaux au monde, conférant une reconnaissance pour les réalisations dans des programmes tels que The International Business Awards® pendant 19 ans.

Surnommés les «Stevies» dérivé du mot grec pour «couronné», les prix seront remis aux lauréats lors d’une cérémonie virtuelle le 2 juin 2021. Plus de 400 candidatures de diverses organisations du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord ont été soumises pour le prix. Les lauréats des prix Stevie d’or, d’argent et de bronze ont été déterminés par les notes moyennes de plus de 60 cadres du monde entier agissant en tant que juges dans six jurys.

Les Prix Communitas récompensent les entreprises, les organisations et les individus exceptionnels qui donnent généreusement d’eux-mêmes et de leurs ressources, et ceux qui changent leur façon de faire des affaires au profit de leurs communautés. Les Communitas Awards ont été lancés en 2010 dans le prolongement du programme de reconnaissance pro bono de l’Association des professionnels du marketing et de la communication, un groupe de plusieurs milliers de membres qui honore les réalisations créatives et encourage les partenariats avec des organismes de bienfaisance et des organisations communautaires.

A cette occasion, laa PDG de QNET, Mme Malou Caluza, a déclaré: «L’une des valeurs fondamentales de QNET est centrée sur le Service. Notre objectif est de servir nos clients et nos communautés de la meilleure manière possible. La reconnaissance des Stevie® Awardspour notre application mobile QNET témoigne du fait que nous avons conçu un produit en mettant les besoins de nos distributeurs au premier plan, afin de répondre à leurs besoins commerciaux de la façon la plus efficace.La reconnaissance de Communitas quant à elle va plus loin pour montrer notre engagement à servir les communautés dans lesquelles nous exerçons nos activités. »

QNET a reçu deux prix Stevie® l’année précédente. La société a remporté une médaille de bronze pour la Meilleure Utilisation des médias sociaux pour s’informer sur le Covid-19 lors de la 17ème édition des International Business Awards® pour la campagne intitulée «QNET Comes Together for Tomorrow». Le deuxième Bronze Stevie® a été décerné pour la catégorie Innovation dans les Parrainageslors de la 7ème édition annuelle des Stevie Awards Asie-Pacifique à travers leur collaboration avec le prestigieuxclub de football anglais Manchester City Football Club (MCFC).