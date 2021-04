L’Algérienne des assurances – gig Algeria organise une action citoyenne de solidarité pour le mois de Ramadhan

En partenariat avec les Scouts Musulmans Algériens, l’Algérienne des assurances -gig Algeria, entreprise citoyenne par excellence, organise une opération de solidarité et de sensibilisation, durant le mois de Ramadhan, au niveau du barrage de la gendarmerie nationale situé sur l’axe autoroutier reliant Zeralda à Bouchaoui à l’Ouest d’Alger, où employés de gig Algeria et Scouts, distribuent quotidiennement des collations-Iftar au profit des automobilistes à l’heure de la rupture du jeûne.

Les Scouts, accompagnés des employés de gig Algeria, jouent un rôle de sensibilisation envers les conducteurs qui sont encore derrière le volant au moment précédent El Adhan, et ce, en les incitant à prendre le temps de s’arrêter quelques minutes, au niveau du barrage routier, pour rompre le jeûne et reprendre la route en toute sécurité et sérénité.

Arborant le slogan « صوم مهني » ‘’ Jeûner sereinement ‘’ et en adoptant l’expression bien connue : « في التأني السلامة و في العجلة الندامة » (Prudence est mère de sureté), cette action est basée sur les valeurs symboliques du mois sacré de Ramadhan où solidarité, partage et bienfaisance y constituent les thèmes principaux. Cette action citoyenne s’inscrit dans la stratégie RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) de gig Algeria en matière d’actions de prévention routière.

Cette opération, au-delà de son caractère humain, vise à sensibiliser les automobilistes sur les risques d’accidents de la route qui connaissent une hausse importante dans l’heure qui précède El-Iftar.

A l’occasion de cette opération, le Directeur Général de l’Algérienne des Assurances -gig Algeria, M. Mourad KAOULA, a déclaré : « Cette initiative s’inscrit en droite ligne de notre stratégie RSE adoptée par l’entreprise qui s’articule sur des axes majeurs, dont celui de la prévention routière. En tant qu’entreprise citoyenne, il est de notre devoir de contribuer durant ce mois de Ramadhan aux actions humanitaires et partager les valeurs d’entraide, de solidarité, et de piété durant ce mois sacré. »

gig Algeria s’engage, à travers ce genre d’opérations, à diversifier les actions citoyennes de sensibilisation tout en accordant une attention particulière à la prévention routière afin de contribuer à la réduction du nombre d’accidents routiers.