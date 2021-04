Huawei annonce ses résultats financiers pour le premier trimestre 2021

Au premier trimestre, Huawei a généré un chiffre d’affaires de 152,2 milliards CNY, soit près de 24 milliards de dollars. Son activité réseau a maintenu une croissance régulière, tandis que les revenus des entreprises grand public ont diminué.

La marge bénéficiaire nette de Huawei a augmenté de 3,8 points de pourcentage d’une année sur l’autre à 11,1% – le résultat des efforts continus de la société pour améliorer la qualité des opérations et l’efficacité de la gestion, ainsi que des revenus de redevances de brevets de 600 millions de dollars américains.

Nous remercions nos clients et partenaires pour leur confiance continue. Quels que soient les défis qui se présentent à nous, nous continuerons à maintenir la résilience de notre entreprise. Non seulement pour survivre, mais aussi de manière durable. Comme toujours, nous resterons concentrés sur les besoins de nos clients et continuer à offrir une valeur commerciale pratique, a déclaré Eric Xu, président tournant de Huawei.

Huawei déploie des efforts pour libérer pleinement la valeur de la 5G. Il aide les opérateurs du monde entier à déployer leurs réseaux 5G, répondant aux demandes des consommateurs et des industries, tout en améliorant sa propre efficacité de livraison. Elle continue d’améliorer ses capacités d’ingénierie logicielle et d’accroître ses investissements dans le secteur des logiciels afin d’augmenter progressivement la part des logiciels et des services dans son mix total de revenus.

« Comme toujours, nous restons engagés dans l’innovation technologique et investissons massivement dans la R&D alors que nous travaillons à relever les défis de continuité d’approvisionnement causés par les restrictions du marché », a souligné Xu. « Nous continuerons de faire des percées dans le domaine de la science fondamentale et de repousser les frontières de la technologie. »