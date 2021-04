Le MDN démantèle une cellule criminelle composée de partisans du « MAK »

Une dangereuse conspiration ciblant l’Algérie, fomentée par le mouvement séparatiste « MAK », a été dévoilée, indique dimanche le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué.

« Dans la poursuite des investigations sécuritaires relatives à l’opération menée, la fin du mois de mars 2021, par les services de sécurité relevant du MDN, ayant permis le démantèlement d’une cellule criminelle composée de partisans du mouvement séparatiste ‘MAK’, impliqués dans la planification d’attentats et d’actes criminels lors des marches et des rassemblements populaires dans plusieurs régions du pays, en sus de la saisie d’armes de guerre et d’explosifs destinés à l’exécution de ses plans criminels, une dangereuse conspiration ciblant le pays, fomentée par ledit mouvement a été dévoilée », précise la même source.