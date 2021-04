Décès d’Annie Steiner, militante engagée de la cause nationale

La Moudjahida Annie Steiner, décédée mercredi soir à l’âge de 93 ans, est une fervente militante de la cause algérienne durant la guerre de libération nationale (1954-1962), ce qui lui a valu tortures et moult emprisonnements.

Née en 1928 à Hadjout (ex-Marengo), Annie Fiorio-Steiner, issue d’une famille de Pieds-noirs depuis trois générations, a appris l’arabe en cachette dès l`âge de 12 ans, à un moment où les colons méprisaient les autochtones qu’ils qualifiaient « d’indigènes ».

En tant qu’Algérienne de souche européenne, elle a pu poursuivre des études à l’université. Diplômée en 1949, elle travaille dans les centres sociaux algériens, créés par Germaine Tillion (figure de la résistance et ethnologue anticolonialiste) avec pour mission de soigner et d’alphabétiser la population. C’est là où elle se rend compte de « l’oppression et de l’injustice du colonialisme français envers le peuple algérien », avait-t-elle confié.

APS