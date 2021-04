Garden City sera ouvert le 27 avril

Implanté à Dély Ibrahim, Garden City offrira aux visiteurs un « bout de ville », en tentant de reproduire une authentique rue marchande dans un Centre-ville.

Le visiteur fera ses emplettes en déambulant dans une rue commerçante, à ciel ouvert, longue de 350 mètres, ponctuée de placettes, jardins, fontaines, bassins d’eau, zones ombrées et points d’arrêt (haltes). Il aura l’embarras du choix dans les boutiques et magasins de 120 enseignes (Mode et Alimentation, Services) parmi les plus grandes marques algériennes et internationales. 28 restaurants offriront une gamme variée de mets et de spécialités culinaires qui satisferont les plus exigeants. Un large parking a été réalisé pour accueillir les visiteurs avec tout le confort nécessaire.

Investissement privé, Garden City est conçu selon une architecture « algéroise » et comme « une casbah moderne ». Les couleurs sont celles de la ville méditerranéenne. Le Centre Commercial baigne dans le blanc immaculé et historique de la ville d’ALGER.

Garden City est une contribution concrète au rayonnement d’Alger la capitale, à travers les espaces culturels dédiés à la détente et aux loisirs : un multiplex avec 4 salles de cinéma, un espace convivial où les artistes, les écrivains et les artisans pourront se rencontrer et exposer leurs œuvres. Garden City est aussi une vitrine et un levier de promotion du produit « Made in Algeria » au moyen des présentations, ventes, rencontres et événements qui y seront organisés tout au long de l’année.

Gageons que Garden city deviendra, très vite, un des principaux pôles d’attraction de la capitale.