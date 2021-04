Promotion Ramadhan 2021 Avec les plans PixX 50, PixX 250 et PixX 1200: Vous aurez toujours plus !

Mobilis accompagne ses clients durant le mois sacré de ramadhan, et lance ses offres promotionnelles destinées à ses clients Mobtasim, leurs permettant de bénéficier d’avantages multiples et généreux.

À compter du 1er jour du mois béni, et afin de permettre à ses clients de rester en contact avec leurs familles et proches, Mobilis propose deux nouveaux plans promotionnels « PixX 250 » et « PixX 1200 », ainsi qu’une promotion sur le plan « PixX 50 », avec plein d’avantages.

Ainsi, en composant la formule *600# ou en utilisant l’application MobiSpace ou l’interface web MeetMob, les clients pourront bénéficier de :

 Promo PixX 50 = 50 DA/TTC : Appels et SMS illimités vers Mobilis + 50 DA Appels vers les réseaux nationaux + Facebook & Messenger illimités, Plan valable 24H.

 Promo PixX 250 = 250 DA/TTC : Appels et SMS illimités vers Mobilis + 500 DA Appels vers les réseaux nationaux + 6 Go d’internet, Plan valable 48H.

 Promo PixX 1200 = 1200 DA/TTC : Appels et SMS illimités vers Mobilis + 2000 DA Appels vers les réseaux nationaux + 20 Go d’internet, Plan valable 30 jours.

La validité de la Promo PixX 50 et PixX 250 est de 30 jours à partir du 1er jour de Ramadan et de 21 jours pour la PixX 1200.

Profitez-en ! Saha Ramdankoum