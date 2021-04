La Super League Européenne officiellement lancée !

Ils l’ont fait. Suite aux révélations du New York Times et malgré les réponses cinglantes de l’UEFA et des différentes ligues nationales, les 12 clubs viennent d’annoncer la création de la Super League Européenne.

Certains les ont déjà surnommés les douze salopards. Douze grands d’Europe avaient menacé de créer une Superligue fermée dans le but d’organiser une compétition très juteuse financièrement, au détriment de l’organisation du football européen. Ce dimanche, le New York Times lâchait un nouveau pavé dans la mare en révélant que l’annonce officiellement de la création de ce nouveau tournoi pourrait intervenir dans la journée. Le Real Madrid, le FC Barcelone, l’Atlético de Madrid, la Juventus Turin, l’AC Milan, l’Inter Milan, Liverpool, Manchester United, Manchester City, Chelsea, Tottenham et Arsenal ont tenu promesse. Malgré les réponses fermes et cinglantes de l’UEFA, des ligues nationales et la désolidarisation de l’ECA, les douze « membres fondateurs » de cette Super League Européenne viennent de publier un communiqué commun.

Source : mercatofoot