Presse électronique : Vers la création d’une association des éditeurs

Une association dénommée appel « Association Presse Electronique » regroupant plusieurs éditeurs de la presse électronique algérienne est en passe d’etre lancée dans les prochains jours.

Une réunion s’est tenue au siège d’algérie62 à Alger en présence de :

Zoubir Khelaifia, éditeur du journal en ligne, l’évenement-dz.com,

Djamel Zerrouk, directeur de rédaction algerinvest.com,

Nadir Kerri, fondateur et éditeur du journal en ligne autojazair.com,

Amar CHEKAR, fondateur et éditeur du journal en ligne algérie62.dz

Abdelhafid AZOUZ fondateur et éditeur du journal livenewsalgerie.com

Ghali Mohamed Hakim, fondateur et éditeur du journal Espoir-libere.com dont le siège est à Oran.

L’association «APPEL», étant de défendre et promouvoir la presse électronique en Algérie, la formation des journalistes, notamment la jeune génération 4.0, création d’espaces d’échanges et de concertation qui vont dans le sens du développement d’une nouvelle dynamique médiatique imposée par l’évolution permanente du digital que connait le monde médiatique. Constituée des journalistes professionnels et éditeurs de la presse électronique en langue arabe et française venant des quatre coins du pays, un appel est lancé aux confrères et consœurs de la presse électroniques à rejoindre l’association qui place l’intérêt général et national avant tout.

Contact: association.apeldz@gmail.com