Ooredoo lance la 14ème édition de son concours « Media Star »

Les travaux éligibles doivent être publiés ou diffusés entre le 1er janvier 2020 et le jeudi 03 juin 2021

Thématique : Rôle des médias et des réseaux sociaux dans le traitement de l’information dans les situations de crise.

Ooredoo lance la 14èmeédition de son célèbre concours« Media Star », un événement très attendu par la corporation des médias professionnels algériens, et annonce l’ouverture des candidatures, à partir du dimanche 18 avril jusqu’au 03 juin 2021.

Devenue au fil des années une date importante dans la scène médiatique algérienne, ce concours, lancé par Ooredoo en 2007, connait un engouement ascendant auprès des journalistes tous supports confondus.

Media Star 2021 récompense les meilleurs travaux journalistiques reportages, enquêtes, articles d’analyse (commentaires, éditoriaux et chroniques), illustrations de presse (photos, caricatures et dessins), productions radiophoniques et télévisuelles. L’édition 2021 traite du thème du Rôle des médias et des réseaux sociaux dans le traitement de l’information dans les situations de crise.

A l’occasion du lancement de la 14ème édition du Media Star, le Directeur Général Adjoint de Ooredoo, M. Bassam Al Ibrahim, a déclaré : «A travers le lancement de cette 14ème édition du concours Media Star, nous affirmons notre volonté de valoriser le travail des professionnels des médias algériens en abordant des thématiques adaptées à la réalité du monde des télécoms. Ce concours adopté par les journalistes algériens est un moyen d’encouragement des talents algériens et une opportunité de promouvoir la transformation digitale qui s’inscrit en droite ligne de la politique de Ooredoo dans le secteur des télécoms. Je saisi cette opportunité pour inviter les journalistes algériens des différents médias nationaux à participer à ce concours qui est conçu spécialement pour eux. «

Le concours porte sur tout travail original (articles dans la presse écrite et électronique et programmes radiophoniques et télévisuels), publié ou diffusé dans les médias algériens entre le 1er Janvier 2020 et le 03 Juin 2021 (inclus)

Le concours récompense les candidatures retenues dans les catégories suivantes :

Presse écrite généraliste et spécialisée ;

Illustration de presse : dessin, caricature, photo ;

Médias électroniques ;

Programmes radiophoniques ;

Programmes télévisuels.

Un jury indépendant composé d’universitaires et de professionnels des médias et des TIC sélectionnera les meilleurs travaux qui seront récompensés.

Les lauréats de la 14ème édition recevront l’une des récompenses suivantes :

1er Prix : 700 000 DA

2ème Prix : 500 000 DA

3ème Prix : 300 000 DA

Les journalistes souhaitant participer à la 14ème édition du concours « Media Star » peuvent consulter le règlement du concours et les conditions de participation, ainsi que télécharger le formulaire de participation dans la section Media Star du site Ooredoo: www.ooredoo.dz

Les travaux de la presse écrite et des médias électroniques publiés (articles, dessins, caricatures, photos) doivent être envoyés par mail à l’adresse (Rpubliques@ooredoo.dz).

Les candidats doivent déposer leurs travaux au siège central de Ooredoo et aux sièges régionaux situés aux adresses suivantes :

Siège Central Ooredoo : 66, route de Ouled Fayet, Chéraga, Alger.

Région Ouest, Direction régionale Ooredoo : Coopérative Ibn Sina Ilot n°137-Point du Jour, Oran.

Région Est, Direction régionale Ooredoo : Zone industrielle Palma, Constantine

Les candidats qui travaillent en dehors des wilayas d’Alger, d’Oran et de Constantine, peuvent déposer leurs travaux au niveau des espaces de Ooredoo.

Les dossiers de candidature ainsi que les travails réalisés doivent être déposés au plus tard le jeudi 03 juin 2021 à 17h.

Aucun prolongement de la période de dépôt des travaux journalistiques ne sera accordé aux journalistes n’ayant pu terminer ou déposer leurs travaux dans les délais impartis au préalable.

Pour plus d’informations sur ce concours, veuillez contacter le service des relations publiques (rpubliques@ooredoo.dz) ou visiter le site Web de Ooredoo: www.ooredoo.dz Rubrique (Media Star).

Journalistes… dévoilez vos talents !