Ericsson positionné en leader du marché mondial des infrastructures de réseau 5G en 2020

Avec plus de 130 accords commerciaux 5G avec des fournisseurs de services de communication uniques et 83 réseaux 5G live dans le monde entier, Ericsson a été désigné comme le leader du marché mondial des infrastructures de réseau 5G en 2020 par le cabinet de conseil Frost & Sullivan.

Selon le dernier rapport Frost Radar™, Ericsson se classe au premier rang sur le marché des infrastructures de réseau 5G, s’appuyant sur son leadership actuel sur le marché des infrastructures 4G. Selon Frost & Sullivan, le marché des infrastructures de réseau 5G comprend les réseaux d’accès radio (RAN), les réseaux de transport et les réseaux cœurs, qui peuvent inclure un ou plusieurs réseaux périphériques.

Dans son dernier rapport, Frost & Sullivan a établi de manière indépendante la liste des 20 meilleures entreprises parmi plus de 100 acteurs mondiaux du secteur. Ces entreprises sont soit en tête du marché, soit en tête d’un segment de marché, ou encore des leaders d’opinion dans certains segments. Le rapport Frost Radar™ montre la position sur le marché des entreprises d’un secteur particulier à l’aide de leurs scores de croissance et d’innovation, tels que soulignés dans la méthodologie Frost Radar™.

Jan Karlsson, senior vice-président et directeur de la Business Area Digital Services d’Ericsson, déclare : » Être reconnu en tant que leader mondial des infrastructures de réseaux 5G dans le Frost Radar™ de Frost & Sullivan met une nouvelle fois en évidence le leadership technologique d’Ericsson, sa compétitivité sur le marché, son innovation et, surtout, son engagement envers ses clients. Nous continuons à investir massivement dans la 5G afin de nous assurer de disposer du meilleur portefeuille d’infrastructures réseau et de professionnels qualifiés pour répondre aux besoins de nos clients. »

Indices de croissance et d’innovation

Le rapport Frost Radar™ mesure les taux de croissance et les revenus absolus, puis les combine avec plusieurs autres facteurs pour mesurer la performance d’une entreprise sur l’axe de la Croissance. Le Frost Radar™ mesure également l’innovation pour chaque entreprise en évaluant son portefeuille de produits, en examinant le degré d’évolutivité de ses innovations et en étudiant l’efficacité de sa stratégie de R&D, ainsi que d’autres facteurs.

L’indice de croissance (Growth Index) du Frost Radar est une mesure de la performance et des antécédents d’une entreprise en matière de croissance, ainsi que de sa capacité à développer et à mettre en œuvre une stratégie et une vision de croissance parfaitement alignées, en examinant son système de projets de croissance ainsi que ses stratégies de vente et de marketing efficaces axées sur le marché, les concurrents et les utilisateurs finaux.

À propos d’Ericsson et de l’indice de croissance, Troy Morley, Analyste Industriel Senior du groupe Information & Communication Technology de Frost & Sullivan, explique : » En tant que leader sur le marché des infrastructures 4G, Ericsson entre sur le marché de la 5G avec une importante base de clients. La société a fait un excellent travail pour conserver ses clients actuels et en ajouter de nouveaux : elle fait état de 118 accords commerciaux 5G et de 68 contrats 5G annoncés publiquement *. Ericsson maintient un nombre important de clients qui doivent encore passer à la 5G mais qui le feront dans les années à venir. Ericsson a passé les dernières années à ajuster sa stratégie globale pour se concentrer sur la rentabilité. La société a récemment indiqué que le changement de cap a été couronné de succès et que l’entreprise a considérablement amélioré sa rentabilité et sa situation financière. »

L’indice d’innovation (Innovation Index) du Radar est une mesure de la capacité d’une entreprise à développer des produits, des services et des solutions (avec une compréhension claire des grandes tendances disruptives) qui sont applicables à l’échelle mondiale, qui sont capables d’évoluer et de se développer pour servir de multiples marchés et qui sont adaptés aux besoins changeants des clients.

En ce qui concerne Ericsson et l’indice d’innovation, Troy Morley déclare : « Ericsson a prouvé sa capacité à faire évoluer ses innovations à l’échelle mondiale avec la 2G, la 3G, la 4G et maintenant la 5G. En ce qui concerne la 5G, l’entreprise déclare actuellement 72 réseaux 5G live dans 37 pays* (le niveau le plus élevé que Frost & Sullivan ait vu dans des rapports publics). L’entreprise investit des montants importants dans la R&D, ce qui est essentiel sur un marché où la technologie évolue constamment. Le portefeuille de produits d’Ericsson comprend tous les domaines de l’infrastructure de réseau 5G ainsi que les générations précédentes d’infrastructures de réseau. L’entreprise proposera bientôt des solutions RAN ouvertes et virtualisées en plus de ses solutions RAN traditionnelles. Le marché des fournisseurs de services de communication (CSP) est le cœur de cible d’Ericsson ; la stratégie de l’entreprise reste axée sur l’évolution des besoins des CSP dans toutes les régions du monde. »

Un portefeuille 5G leader du marché

Selon M. Morley, Ericsson continue d’améliorer son portefeuille 5G déjà important. Ericsson a fait évoluer ses offres 5G de bout en bout pour inclure le système radio Ericsson, le cœur 5G, l’orchestration et le transport 5G ainsi que des services professionnels. La société a introduit des solutions logicielles innovantes telles qu’ Ericsson Spectrum Sharing, l’agrégation de porteuses 5G et Uplink Booster, afin d’améliorer considérablement la couverture, le débit des utilisateurs et l’efficacité spectrale.

Ces solutions aident les fournisseurs de services à déployer et à faire évoluer la 5G pour garantir la meilleure expérience à l’utilisateur final. En outre, les produits Ericsson Radio System livrés depuis 2015 peuvent prendre en charge la fonctionnalité 5G New Radio (NR) grâce à une installation logicielle à distance.

La Business Area Ericsson Digital Services propose une solution 5G core dual-mode native dans le cloud pour des réseaux plus intelligents, permettant aux fournisseurs de services de communication d’offrir une multitude de nouvelles opportunités commerciales pour les utilisateurs mobiles et les industries. Les solutions d’automatisation des réseaux d’Ericsson amélioreront l’efficacité des réseaux, les performances, l’expérience client et permettront de nouvelles sources de revenus pour les nouveaux cas d’usage de la 5G.

La solution 5G Core dual-mode d’Ericsson combine les fonctions d’un réseau Evolved Packet Core et d’un réseau 5G Core au sein d’une plateforme commune native du cloud qui prend en charge la 5G NR Stand Alone et Non Stand Alone ainsi que la 4G, la 3G et la 2G.

Comme cela a été annoncé en février, Ericsson a également été nommé leader des infrastructures réseaux 5G pour les fournisseurs de services de communication dans le rapport 2021 du Magic Quadrant par la société indépendante de recherche et de conseil en informatique Gartner.

Téléchargez le rapport complet : Frost Radar™ : Marché mondial des infrastructures de réseau 5G, 2020

*Ces chiffres ont été communiqués au moment de la production et de la publication du rapport Frost Radar, les chiffres les plus récents sont disponibles en consultant la page Contrats 5G d’Ericsson.