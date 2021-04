113è vendredi de manifestations : le Hirak maintient la pression

Par Réda Merad

Pour ce premier vendredi de Ramadhan, de nombreuses manifestations ont eu lieu dans plusieurs villes du pays notamment à Alger où des milliers de manifestants sont sortis et ce malgré le mauvais temps.

En effet, ni la pluie, ni le vent, ni le froid, ni même le jeûne n’ont empêché les algérois de manifester et scander les slogans habituels du Hirak, comme « Dawla madania machi askaria »(État civil et non militaire », « maranach habssin » (on ne s’arrêtera pas), » emmenez-nous tous en prison » ou encore « le peuple est la source de tout pouvoir ».

Les mêmes slogans ont été scandés dans d’autres villes, avons-nous constaté à travers de nombreuses vidéos postées sur les réseaux sociaux, telles que Skikda, Sétif, Béjaïa, Oran, Bordj Boureridj, Tlemcen, Bouira, Ain beida, Annaba, entre autres.

R.M