Algérie Télécom : profitez des bonus sur les rechargements IDOOM ADSL/FIBRE et IDOOM 4 G LTE

Algérie Télécom informe son aimable clientèle que plusieurs bonus les attendent durant le mois sacré de ramadhan.

En effet, les clients résidentiels abonnés aux offres IDOOM fibre et Idoom ADSL bénéficieront de :

• 600 Da de bonus pour tout rechargement d’une carte / ticket de 2000 Da.

• 1200 Da de bonus pour tout rechargement d’une carte /ticket de 3000 Da.

De plus, les clients Résidentiels, professionnels et Mouhtarif IDOOM abonnés aux offres Idoom 4G LTE, profiteront de :

• 100 Go de volume au lieu de 50 Go pour la recharge de 2500 DA, avec des appels illimités vers le fixe local et national, Volte et 1 000 Da crédit d’appels vers tous les réseaux mobiles offerts. Après épuisement du forfait, les abonnés resteront connectés avec un débit réduit.

• 140 Go de volume au lieu de 70 Go pour la recharge de 3500 DA, avec des appels illimités vers le fixe local et national, Volte et 2 000 Da crédit d’appels vers tous les réseaux mobiles offerts. Après épuisement du forfait, les abonnés resteront connectés avec un débit réduit.

• 280 Go de volume au lieu de 140 Go pour la recharge de 6500 DA, avec des appels illimités vers le fixe local et national, Volte et 3 000 Da crédit d’appels vers tous les réseaux mobiles offerts. Après épuisement du forfait, les abonnés resteront connectés avec un débit réduit.

A travers ces nouvelles promotions, Algérie Télécom démontre encore une fois sa volonté de répondre pleinement aux besoins et attentes de ses clients.

Pour plus d’informations, Algérie Télécom vous invite à consulter son web: www.algerietelecom.dz , ou à prendre contact avec nos web conseillers sur sa page Facebook : www.facebook.com/ AlgerieTelecom