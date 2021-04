Lacto-Fibre®: Elu produit de l’année 2021

Après tout le succès qu’a rencontré le complément alimentaire Lacto-fibre® auprès des algériens et cela sur plusieurs années, il a été récemment nommé « Produit de l’année 2021 » par les consommateurs Algériens via le label mondial ‘’Elu Produit de l’année’’.

Lacto-fibre® est un complément alimentaire des laboratoires Algériens SCi Pharma, connu par sa composition innovante qui aide à lutter contre la constipation, les gaz et les problèmes de côlon dont beaucoup d’algériens souffrent surtout pendant le mois du Ramadan.

Le Label d’origine française « ELU PRODUIT DE L’ANNEE PAR LE CONSOMMATEUR » présent dans plus de 40 Pays dans le monde a fait son entrée en Algérie cette année même avec des enquêtes auprès des consommateurs algériens sur plus d’une quarantaine de catégories de produits de grande consommation à savoir : la lessive, les céréales, les dermo-cosmetiques, les compléments alimentaires …etc

Le but du Label mondial est d’identifier, via des sondages et des enquêtes bien définis, la préférence des consommateurs quant à des produits segmentés par catégories selon des critères précis qui sont, l’efficacité, le niveau d’innovation et le rapport qualité prix.

Dans la catégorie des compléments alimentaires pour digestion le label en question a annoncé dimanche dernier que Lacto-fibre® a été choisi par les consommateurs algériens comme étant un produit innovant, de qualité et que l’on aimerait acheter, et qu’à partir de cette déclaration le logo de renommée mondiale ‘’Elu produit de l’année’’ sera mis sur la boite du complément alimentaire ainsi que sur tous les supports de communication propres à la marque.

L’étude du Label « Elu produit de l’année’’ a été faite auprès de 8000 consommateurs algériens via le bureau d’étude Immar ainsi que l’application Elu produit de l’année, des échantillons ont été mis également en test, cette étude à révéler que près de 72% des algériens ont affirmé que le complément alimentaire Lacto-fibre® est un produit efficace, qui résout le problème de constipation et régule efficacement le transit intestinal, tout en ayant connaissance des causes qui provoquent ces problèmes, dont nous citons le régime alimentaire pauvre en fibres et le manque d’exercice physique, la plus part de ces consommateurs affirment que Lacto-fibre® est devenu indispensable dans leurs pratiques quotidiennes surtout avec l’arrivée du mois du Ramadan, d’ailleurs c’est pendant ce mois sacré que son utilisation devient la plus fréquente.

Lors d’un entretien avec l’un des responsables des laboratoires SCi Pharma, le fabriquant du complément alimentaire « Lacto-fibre® » exprima que c’est une fierté pour le laboratoire en tant que société algérienne, d’avoir décroché ce label surpassant ainsi des produits d’importation de la même catégorie dont des produits européens de renommée mondiale, en rajoutant que c’est une vraie valeur ajoutée pour Lacto-fibre® et une assurance pour les produits SCI PHARMA , d’autant plus que l’Arthrofit+®, un autre produit du même laboratoire a été aussi Elu produit de l’année dans la catégorie des compléments alimentaires pour articulation.

Par cette heureuse occasion le laboratoire SCI PHARMA aimerait adresser ses profonds remerciements aux consommateurs algériens pour avoir fait confiance à Lacto-fibre® et à tous ses autres produits, et leur promet de rester digne de ce titre et à la hauteur de cette confiance.