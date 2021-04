Rêvons L’Algérie #Rêvons Constantine

Après le grand succès de “Rêvons la Casbah d’Alger” et “Rêvons les Aurès”, l’agence de l’inventaire citoyen du patrimoine, CIH Agency représentée par Reda Kerbouche et Nahla Naili Bouhired, a décidé d’organiser “Rêvons Constantine” afin de découvrir le patrimoine matériel et immatériel de l’une des plus anciennes villes du pays, tout en abordant les enjeux de sa promotion à une échelle nationale et internationale.

Dans la tradition des évènements Rêvons L’Algérie, nous vous proposons quatre panels de communicants Citoyens, acteurs privés, publics et associatifs, experts, universitaires, retraités, artistes et militants, Algériens et Internationaux (programme ci joint).

Organisée, en collaboration avec les enfants de Constantine, CIH Agency invite l’association de la Vallée des Cygnes, une organisation à but non lucratif, représentée par M. Chakib CHAOUCHE-Teyara, M. Abderrahim Touam, et Dr. Yasser Benzagouta qui œuvre à consolider les écosystèmes de développement intelligent des territoires, à dresser un état des lieux du patrimoine de la ville et à proposer des solutions.

Ainsi nous aborderons dans Rêvons Constantine, des thématiques comme le tourisme culturel, le plan d’aménagement urbain, l’artisanat, le statut des édifices d’Oscar Niemeyer, le patrimoine culinaire Constantinois, ou encore la distillation de l’eau de roses, … des artistes incontournables comme Abbas Righi et Fayçal Belattar clôturerons chacune des deux journées, en apportant le scintillement de l’Art, de la poésie et de la musique à ce rêve collectif, qui se déroulera du 16 au 17 Avril prochain, de 14h00 à 17h30 puis après le ftour de 20h à 22h30.

L’événement est en ligne et 100% gratuit.