Saïd Chanegriha reçoit le chef d’Etat-major des Armées françaises

Le général de Corps d’Armée Saïd Chanegriha, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP), a reçu jeudi au siège de l’Etat-major de l’ANP, le général d’armée, François Lecointre, chef d’Etat-major des Armées françaises, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

Ont pris part à cette rencontre, « le secrétaire général du ministère de la Défense nationale par intérim, les commandants de Forces et de la Gendarmerie nationale, les chefs de Départements et les directeurs centraux du ministère de la Défense nationale et de l’Etat-major de l’ANP, ainsi que les membres de la délégation militaire française », précise le communiqué.

« Cette rencontre a constitué une occasion pour les deux parties afin de discuter de l’état de la coopération militaire entre les deux pays et échanger les analyses et points de vue sur les questions d’intérêt commun », précise la même source, ajoute la même source.

APS