Préservation des sites touristiques: La caravane « Geblinar » organise une action de sensibilisation à Tipaza

Par Hafid Azouz

Sous le slogan « le tourisme responsable », la ville de Tipasa a accueilli, samedi dernier, la quatrième édition de la caravane touristique « Geblinar » de sensibilisation et de préservation de l’environnement. Cet événement a eu lieu au niveau de la forêt de Sidi Abdelhak, près du complexe touristique CET.

De nombreux professionnels du tourisme ont participé, dans une ambiance bon enfant, à cette louable initiative, parmi lesquels des agences de tourisme, les représentants des compagnies aériennes, les organisateurs de voyages, ainsi que ceux intéressés par le domaine de la préservation des zones touristiques, des spécialistes du patrimoine touristique, des bénévoles, ainsi que avec la participation de la Direction des forêts et de la Direction du tourisme et de l’artisanat de la wilaya de Tipasa.

L’objectif est de démontrer l’importance du bénévolat dans la promotion et l’appréciation du tourisme local. Amel Bouzaza, directrice du tourisme, de l’artisanat et des travaux familiaux de la wilaya de Tipasa, a apprécié l’initiative des agences, « au lieu d’attendre, les bras croisés, la réouverture des frontières , ils investissent ce temps dans un travail en diffusant la culture et la conscience environnementale pour protéger l’environnement dans lequel nous vivons », a-t-elle indiqué. » ces campagnes de sensibilisation doivent être renforcées, notamment à cause du comportement irresponsables de beaucoup de nos concitoyens dans nos zones touristiques », a-t-elle ajouté.

En effet, après avoir quitté ces zones, de nombreux citoyens laissent, sur place, divers déchets tels que le plastique, le verre et d’autres choses qui menacent leur beauté et la vie des créatures qui y sont présentes. Mme Bouzaza a, par ailleurs, souligné que « le moment est venu de changer les mentalités en exhortant les citoyens à changer leurs comportements envers la nature avec des comportements plus conscients et un sens environnemental. ».

Pour sa part, Nabil Daas, chef du Croissant-Rouge algérien-Alger Centre, a souligné « l’importance d’impliquer les acteurs du secteur du tourisme dans l’effort de préservation et de valorisation des sites touristiques de la région ».

Outre la préservation de l’environnement, cette initiative a permis, selon un des participants, de « créer un espace pour que les agences de tourisme fassent connaissance afin de mettre en place un programme au service du produit local en le valorisant », et travaillant à l’évaluer pendant cette crise, indiquant que les agences seront prêtes à attirer les touristes étrangers immédiatement après l’ouverture des frontières, ajoutant que le facteur de force de toute ville touristique est la propreté, et c’est ce à quoi ces agences travaillent.

Il a également indiqué que cette initiative contribue également à établir les conditions de protection des sites touristiques et permet aux participants de présenter la spécificité touristique de ces sites.

Les intiateurs de cette action bénévole ne comptent pas s’arreter là puisque d’autres actions citoyennes sont programmées tout au long de l’année 2021.

