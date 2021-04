350 000 participants se réunissent pour la plus grande V-Convention Connect de QNET à ce jour

L’Algérie est présente en force à la convention annuelle phare de QNET qui est de retour avec une expérience virtuelle immersive

L’événement annuel phare de QNET, la société internationale de vente directe par e-commerce, la V-Convention, est de retour avec une vigueur renouvelée en cette nouvelle décennie. À l’origine, la convention est une rencontre biannuelle sur l’île de Penang, en Malaisie. Elle a été dénommée V-Convention Connect (VCC) car elle a été adaptée dans un format virtuel l’année dernière face au COVID-19. L’événement qui s’est déroulé sur 3 jours a attiré un nombre record de spectateurs : près de 350 000 personnes issus de plus de 50 pays dont l’Algérie.

Sous le thème approprié « Renouveler, Revivre, Renaître », la convention de cette année a été planifiée avec un objectif unique : rassembler la communauté des distributeurs et des clients de QNET pour s’élever aux dessus des attentes et réaliser leurs rêves.

La V-Convention Connect a été conçue pour créer une expérience immersive et agréable qui rivalise avec une convention en personne/Physique. Avant le début de l’événement, le site Web officiel de la V-Convention présentait un espace virtuel où l’on pouvait librement « découvrir » les différents stands et parcourir la multitude de produits de style de vie, de bien-être et de luxe de QNET.

Cet événement virtuel de 3 jours comprenait des programmes de formation dispensés par les meilleurs distributeurs et professionnels du leadership, des sessions d’information sur l’industrie de la vente directe, des sessions de formation sur les produits virtuels, des lancements de nouveaux produits et une vitrine de l’histoire de QNET, ses partenariats et parrainages.

Parmi les faits les plus marquants comprenaient :

Une célébration virtuelle du 150e anniversaire de la marque Bernhard H. Mayer, fournisseur des montres et bijoux de luxe de QNET. Cela comprenait une annonce concernant la prochaine édition limitée de la collection du 150e anniversaire comprenant deux superbes montres de fabrication suisse en acier inoxydable et en or rose.

L’introduction de Banago, un marché en ligne proposant des produits de QNET et une variété de fournisseurs qui devraient être mis en service au deuxième trimestre de 2021 au Moyen-Orient.

Le lancement de la prochaine génération du produit de bien-être emblématique de QNET, l’Amezcua Chi Pendant 4.

Un segment dédié à la présentation de l’impact social de QNET dans les communautés du monde entier à travers la Fondation RYTHM.

La PDG de QNET, Mme Malou Caluza, s’est exprimée sur le succès de la convention de cette année en ces termes : « C’est la nouvelle réalité ! Après le succès de la convention virtuelle de l’année dernière, nous étions beaucoup plus confiants cette année quant à l’impact que nous pouvons avoir. Nous avons réalisé que même après que le monde soit rouvert et que des événements physiques puissent être organisés en toute sécurité, nous devons continuer à organiser des événements virtuels comme celui-ci, car cela nous permet d’atteindre un public beaucoup plus large dans tant d’autres pays. Pour les participants aux ressources limitées qui souhaitent participer à de tels événements pour apprendre et être inspirés, le VCC est une véritable bénédiction car ils n’ont pas à se soucier du voyage, des visas, des frais d’hôtel et d’autres logistiques.

2020 a été une année difficile pour tout le monde et nous voulions que la V-Convention Connect de cette année ravive les rêves et alimente la passion de notre communauté. Voir les réactions positives et les histoires que nos distributeurs ont partagées sur les réseaux sociaux tout au long de l’événement, nous a fait réaliser que tout le travail acharné et la préparation en valaient la peine. »

QNET a remporté une mention honorable aux MarCom Awards 2020 dans la catégorie Médias numériques (Instagram) pour le hashtag officiel du VCC de l’année dernière, #VCC2020. Le succès du dernier VCC a également été présenté dans de nombreuses publications en ligne et imprimées, telles que Yahoo! News et Direct Selling News.