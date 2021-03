Turkish Airlines Algérie annonce des vols de rapatriement pour le mois d’avril à raison de 2 vols/semaine

Turkish Airlines Algérie annonce des vols de rapatriement pour le mois d’avril à raison de 2 vols par semaine à partir du 01 Avril 2021, chaque Dimanche et Mercredi et ce pour les deux sens Istanbul – Alger et Alger Istanbul.

Les ventes se font toujours au niveau des bureaux Turkish Airlines Algérie : Alger, Oran et Constantine. Aussi la compagnie a donner l’accès aux Agence de voyages pour vendre les billets Turkish Airlines de leurs système, en respectant les conditions en vigueur d’entrée ou sortie en Algérie.

Les voyageurs désirant entrer en Turquie doivent :

– Remplir le formulaire d’entrée du voyageur sur le lien : www.register.health.gov.tr dans les 72 heures avant leur voyage

– Imprimer le formulaire dûment rempli ou le télécharger sur leur appareils mobiles (smartphone, PC tablette, etc.)

Enfin, les passagers doivent présenter un certificat attestant du résultat négatif d’un test PCR maximum 72 avant le vol.