Algérie Télécom confirme l’augmentation du débit et annonce de nouvelles offres pour tous ses clients

Plus de 2 millions de clients d’Algérie Télécom ont bénéficié, à partir de février dernier, d’une augmentation de débit. Après une période de tests concluants, le basculement des abonnements de 2 Mbps et ceux de 8 Mbps est officiellement acté.

Les abonnés à l’offre 2 Mbps qui avoisinent les 2 150 000, ont constaté leur débit carrément doubler. Alors que près de 300 000 clients avec un débit de 8 Mbps sont passés à 10 Mbps. Cette augmentation n’engendrera aucun changement dans les tarifs pour les clients concernés.

Avec la multiplication des différents types d’appareils connectés au sein des familles algériennes, Algérie Télécom a œuvré pour accroitre ses capacités et ainsi permettre à tous ses clients de bénéficier d’une meilleure expérience.

Les clients avec un abonnement de 20 ou 100 Mbps continueront à bénéficier du même débit, mais ils profiteront d’une réduction de tarifs. Les premiers passeront de 4.999 DA/mois à 3.999 DA/mois, tandis et les seconds de 9.999 Da/mois à 7.999 DA/mois.

Algérie Télécom considère cette avancée comme étant une étape intermédiaire dans sa stratégie de modernisation et de développement de son réseau, afin d’améliorer la qualité de ses offres au profit de ses abonnés existants et futurs. L’entreprise tient à préciser que les progrès obtenus sont les fruits d’une politique volontaire portée par l’abnégation et l’engagement de l’ensemble de son personnel.