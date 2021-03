En partenariat avec la Conservation des Forêts d’Alger et le Commandement des Scouts Musulmans: Gig Algeria organise une action Citoyenne Ecologique

En partenariat avec la Direction des forêts et de la Ceinture Verte de la Wilaya d’Alger, et les Scouts Musulmans Algériens, L’Algérienne des Assurances-gig Algeria, entreprise citoyenne par excellence, a organisé ce samedi 27 mars, une action écologique au niveau de la forêt de Bainem, qui a notamment consisté en la plantation d’arbres ainsi que des activités de sensibilisation liées à la protection de la nature.

Cette action citoyenne s’inscrit en droite ligne de la stratégie de gig Algeria en matière de Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (RSE), qui ambitionne de contribuer activement à la protection de l’écosystème environnemental et au développement durable.

Planifiée dans le cadre de la célébration de la journée internationale des forêts, sous le thème :« La restauration des forêts : une voie vers la reprise et le bien-être », et en adoptant un slogan à forte portée symbolique «My Space is green : Think Green » (Mon espace est vert : Pense vert), cette action a vu la participation des employés de gig Algeria, accompagnés de leurs familles, des jeunes Scouts ainsi que des forestiers de la Circonscription des forêts de Bainem.

Un riche programme a été concocté afin de sensibiliser les citoyens sur la nécessité de protéger le couvert végétal, de prendre conscience de l’importance de la sauvegarde des forêts dans toute leur diversité et d’inculquer la « culture verte » aux générations montantes.

Avant d’entamer l’opération de reboisement, des ateliers de formation étaient au menu de cette sortie écologique et récréative dont l’initiation aux techniques de plantation d’arbres et leur entretien, une exposition sur les différents usages des plantes médicinales par l’Institut National de la Recherche Forestière (INRF), et un atelier interactif animé par une Start-up sur la fabrication de produits cosmétiques à partir de plantes.

Cette journée a été clôturée par une randonnée pédestre, une manière d’encourager l’éco-tourisme et de permettre aux participants de respirer un bol d’air frais dans cette magnifique forêt qui surplombe la façade maritime d’Alger et qui offre une vue imprenable sur la commune d’El Hammamet.

S’exprimant à l’occasion du lancement de ce plan d’action RSE de gig Algeria, le Directeur Général M. Mourad Kaoula a notamment déclaré : « Après l’adoption de la nouvelle identité visuelle de notre compagnie, nous sommes ravis de mettre en œuvre notre engagement sociétal, à travers cette action symbolique de grande portée. L’écologie et la protection de l’environnement est un axe majeur de notre stratégie RSE qui s’inscrit sur le long terme. Nous comptons contribuer modestement au programme d’action des pouvoirs publics en matière de lutte contre la pollution et la protection de notre écosystème et de sa biodiversité. Nous sommes persuadés de la prise de conscience des citoyens pour cette problématique afin que chacun de nous puisse vivre dans un environnement favorable à sa santé et à son bien-être. Nous tenons à remercier nos partenaires, notamment la Direction des forêts de la wilaya d’Alger, le Commandement des Scouts Musulmans, avec qui nous comptons renouveler cette belle expérience. Je tiens aussi à remercier les employés de gig Algeria qui ont manifesté leur engagement citoyen et leur adhésion à notre programme RSE ».

Il y a lieu de rappeler que L’Algérienne des Assurances a révélé, le 2 mars dernier, sa nouvelle identité visuelle « gig Algeria ». Le changement de l’identité visuelle intervient suite à la prise de participation dans son capital social du groupe international gig « Gulf Insurance Group » en 2015, consacrant ainsi une étape importante dans sa stratégie de développement selon les standards et normes internationaux.