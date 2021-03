Coronavirus : 6 nouveaux cas de variant britannique et 15 de variant nigérian

Six (06) nouveaux cas de variant britannique et quinze (15) de variant nigérian de Coronavirus (Covid-19) ont été détectés en Algérie, a annoncé mardi l’Institut Pasteur d’Algérie.

« Dans la continuité des activités de séquençage des virus SARS-CoV-2 mises en place par l’Institut Pasteur d’Algérie dans le contexte de surveillance des variants circulant actuellement dans le monde, il a été procédé à la confirmation de six (06) nouveaux cas de variant britannique (B.1.1.7) et de quinze (15) nouveaux cas de variant nigérian (B.1.525) », a-t-il indiqué dans un communiqué. Détaillant les nouveaux cas de variant britannique, l’Institut Pasteur a précisé que « deux (02) cas ont été découverts dans la wilaya d’Alger, deux (02) cas dans la wilaya de Blida, un (01) cas dans la wilaya de Tizi-Ouzou et un (01) cas dans la wilaya de Ain Defla ».

Pour ce qui est des quinze (15) cas confirmés du variant nigérian, il s’agit de « huit (08) cas de la wilaya d’Alger, dont deux (02) de la même famille, deux (02) cas de la wilaya de Ouargla (Hassi Messaoud), un (01) cas de la wilaya de Béjaïa et quatre (04) cas de la wilaya d’Illizi (In Amenas) ».

APS