Téléphonie : OPPO lance le A15

Aujourd’hui, OPPO lance le tout nouveau OPPO A15 en Algérie, vous trouverez dans ce téléphone tout ce dont vous aurez besoin pour répondre à vos besoins quotidiens de divertissement et de communication. Doté d’une triple caméra AI et d’un grand écran de 6,52 pouces, OPPO A15 vous permet de capturer des photos claires et nettes, et vous immerge dans un grand écran.

Triple caméra AI et embellissement AI :

Avec OPPO A15, vous serez en mesure de prendre de magnifiques photos du monde qui vous entoure avec sa AI Triple Camera. Pour immortaliser les meilleurs moments de votre vie avec clarté, l’OPPO A15 dispose d’un appareil photo principal de 13MP, ou capturer des photos en gros plan de près de 4cm avec l’objectif macro de 2MP. Pour ajouter plus de profondeur aux photos de portrait, une caméra de profondeur de 2 MP ajoute un effet bokeh naturel à l’arrière-plan.

OPPO A15 offre beaucoup plus. Le HDR vous permet de réaliser des portraits dans un environnement à faible luminosité ou en contre-jour. Cela signifie que même pendant les couchers de soleil, les détails de l’arrière-plan sont conservés. Portrait Bokeh peut rendre un arrière-plan bokeh naturel lorsque vous prenez des photos portraits, et appliquer six filtres de portrait uniques pour une touche de flair, OPPO A15 offre également l’Amélioration de la Scène AI, qui peut embellir jusqu’à 21 styles différents de photos de paysages et de scènes. En outre, Les filtres avant ré-optimisés et arrière offrent 15 filtres photo élégants et 10 filtres vidéo brillants.

La caméra frontale d’OPPO A15 vous offre même des options pour mettre en valeur votre beauté naturelle. L’embellissement par l’IA peut adoucir une gamme variée de tons de peau et de traits du visage, tous adaptés au sexe, à l’âge et à l’origine ethnique du sujet.

Un grand écran de 6,52 pouces associé à un design épuré :

OPPO A15 est livré avec un grand écran waterdrop de 6,52 pouces avec un grand rapport écran/corps de 89% qui vous immergera totalement dans vos jeux ou vos vidéos. Combiné à l’écran HD+ d’OPPO A15 qui offre une résolution de 1600 x 720, chaque détail à l’écran peut être vu avec clarté. OPPO A15 est également doté de fonctionnalités qui assurent le confort de vos yeux, notamment les Filtres de confort oculaire, qui peuvent filtrer efficacement la lumière bleue nocive et atténuer la fatigue oculaire. L’Ecran Sunlight éclaire l’écran pour que vous puissiez voir votre téléphone même en plein soleil sans plisser les yeux, tandis que la luminosité AI ajuste la luminosité de l’écran en apprenant vos préférences en matière de luminosité.

Mesurant seulement 7,9mm d’épaisseur, OPPO A15 possède un 3D corps incurvé qui le rend facile à prendre en main, tandis qu’un revêtement 3D améliore son look élégant avec une texture mate et brillante. OPPO A15 est proposé en deux couleurs vibrantes et accrocheuses, notamment le Noir Dynamique et le Bleu Mystère.

Une grande batterie de 4230mAh avec des performances dignes de confiance

OPPO A15 est équipé de 2 ou 3GB RAM pour un traitement rapide et d’un stockage interne de 32GB. Le stockage de l’OPPO A15 peut être facilement étendu à 256 Go pour offrir plus de place. Avec un MediaTek Helio P35 processeur octa-core, OPPO A15 offre des performances fluides, efficaces et fiables qui ne vident pas rapidement votre batterie.

OPPO A15 dispose également de la défragmentation de la mémoire 2.0, qui adopte des optimisations au niveau du système pour réduire la fragmentation de la mémoire et augmenter les performances globales du téléphone de 5%. HyperBoost 2.1 combine FrameBoost et TouchBoost pour une expérience de jeu plus fluide et plus réactive.

Propulsé par une grande batterie de 4230mAh, OPPO A15 vous accompagne toute la journée sans avoir besoin de s’arrêter pour le recharger. Grâce au Super Mode d’économie d’énergie, vous pouvez économiser de l’énergie de manière significative même si votre batterie est à bout, vous pouvez facilement déverrouiller l’OPPO A15 avec votre doigt ou votre visage, car il est livré avec les deux technologies capteur d’empreintes digitales arrière et reconnaissance faciale.

Découvrez la dernière version de ColorOS 7.2

L’OPPO A15 est livré avec le dernier ColorOS 7.2 et une série de fonctionnalités pratiques. Le mode sombre présente un contraste de couleurs amélioré pour des interfaces plus intuitives. Capture d’écran par défilement à trois doigts ajoute maintenant la prise en charge du mode horizontal et des documents PDF. La barre latérale intelligente crée une fenêtre flottante qui peut être ouverte par glissement, vous permettant d’accéder rapidement aux informations essentielles. Pour pimenter une réunion entre amis, Music Party crée un moyen amusant qui diffuse de manière synchrone la musique sur votre téléphone et celui de vos amis, ensemble, via la même connexion LAN.

Disponibilité du A15 en Algérie :

OPPO A15 est disponible à partir du 22 mars en Algérie en deux couleurs, dont le Noir Dynamique et le Bleu Mystère. Les deux couleurs viendront avec 2 ou 3 Go de RAM et 32 Go de stockage. OPPO A15 sera au prix de détail de 28900 DZD.

OPPO va aussi lancer le A15s, une version plus performante avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage au cours du mois prochain.