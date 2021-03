Programme PROFAS C+: Appel à projets de partenariats institutionnels

L’Ambassade de France en Algérie et le ministère des Affaires étrangères de la République Algérienne Démocratique et Populaire lancent un appel à projets dans le cadre du programme de partenariat institutionnel PROFAS C+.

Succédant à l’appel à manifestation d’intérêt clos début mars 2021, cet appel à projets est une deuxième phase qui consiste à identifier des projets de partenariats institutionnels entre entités publiques françaises et algériennes.

En soutenant les partenariats institutionnels entre entités publiques françaises et algériennes, le PROFAS C+

permet, par le biais d’un co-financement, la réalisation de projets structurants de modernisation des activités et des organisations du secteur public, de part et d’autre de la Méditerranée. Il met à disposition des institutions publiques algériennes une expertise publique française à même de répondre efficacement à des problématiques de politique publique.

Le présent appel Profas C+ permettra de sélectionner définitivement pour 2021 les partenariats institutionnels les plus pertinents entre les entités publiques des deux pays.

Les réponses au présent appel à projet sont à adresser à :

 Pour la partie française : Monsieur Laurent MONTILLET, Attaché de coopération institutionnelle :

laurent.montillet@diplomatie.gouv.fr

 Pour la partie algérienne : Monsieur Noureddine DINE, Chef de bureau France coopération culturelle,

scientifique et technique : n.dine@mae.dz

La clôture de réception des projets est fixée pour le 21 avril 2021.

Vous trouverez l’ensemble des documents nécessaires aux candidatures sur le site internet de l’Ambassade de

France en Algérie.