Algériens bloqués en Turquie : Appel au président de la République

À l’approche du mois sacré du Ramadhan, le Forum des algériens en Turquie a, à travers un communiqué, fait appel au président de la République, Abdelmadjid Tebboune, pour l’exhorter à trouver une solution pour le rapatriement des algériens toujours bloqués en Turquie pour cause de la pandémie du Covid19.

Communiqué intégral :

« Nous avons eu une année complète depuis que les autorités officielles algériennes ont pris la décision de fermer leurs frontières dans le cadre des mesures prises pour limiter la propagation de l’épidémie de Corona qui a balayé le monde entier fin 2019, et à partir du 17 mars 2020 à ce moment, des milliers d’Algériens à l’étranger souffrent encore des malheurs qu’ils sont devenus. Coincés par une décision soudaine, certains d’entre eux sont allés se faire soigner et la période de traitement était terminée, et certains d’entre eux étaient des étudiants dont les études étaient terminées parmi eux se trouvaient des ouvriers et des employés dont les contrats avaient expiré ou avaient été licenciés, et parmi eux se trouvaient des résidents dont les intérêts étaient perturbés en Algérie, tandis que le plus douloureux concernait des centaines de ceux qui ont perdu leurs parents et leurs proches, incapables d’assister à leurs funérailles pour dire au revoir …

Une année entière de souffrances dont le forum communautaire algérien a témoigné dès le premier moment de la crise en ce jour de l’année dernière où des centaines de patients, femmes, enfants et personnes âgées algériens dormaient sur le sol de l’aéroport international d’Istanbul en attendant la moindre des informations qui les rassureraient de rentrer dans leur pays, ce qui a ému les jeunes du forum en Turquie lorsqu’il a lancé l’initiative «Main dans la main» et l’initiative «Mazal Kayn al-Khair» pour soulager les souffrances de leurs compatriotes et soutenir dans leur détresse et de préserver la bonne image de l’Algérie devant les autorités turques, nous ne nous sommes pas arrêtés à cela, mais nous avons cherché à correspondre avec le président de la République à deux reprises et avons émis dix (10) déclarations aux autorités algériennes pour trouver une solution urgente à la situation désastreuse que traverse la communauté en Turquie.

Malgré notre compréhension de la situation exceptionnelle que traverse le monde, la plupart des pays ont suivi la situation et ont pris les mesures nécessaires au minimum, et sur la base de tout ce qui précède, le forum enregistre les points suivants:

Le manque de communication avec la communauté à l’étranger suggère que les autorités centrales algériennes ne sont pas intéressées par eux et peuvent creuser l’écart dans leur lien avec leur patrie.

Nous appelons le président de la République à restaurer l’honneur de la communauté algérienne à l’étranger pour ce qu’elle a souffert et en souffre encore financièrement et moralement pendant la crise de Corona et à redresser leurs pensées après leur effondrement et blessant leurs sentiments et leurs émotions.

A l’approche du mois béni du Ramadan, nous appelons le Président de la République à rouvrir progressivement les frontières tout en prenant les mesures préventives nécessaires en place au niveau international.

La nécessité d’attribuer des vols réguliers avec Air Algérie en tenant compte des mesures préventives nécessaires en vigueur au niveau international.

Nous sommes scandalisés par le comportement des compagnies aériennes étrangères qui exploitent les conditions des Algériens à l’étranger à travers le coût exorbitant des billets, alors que nous assistons à la suspension quasi totale d’Air Algérie.

Nous demandons l’annulation de la demande du permis exceptionnel d’entrée dans le pays d’origine, qui a humilié la communauté algérienne et l’a considéré comme un visa pour entrer dans son pays d’origine, alors que nous trouvons facile pour les étrangers de l’obtenir.

Enfin, nous demandons de permettre aux Algériens de rentrer chez eux avec des compagnies aériennes étrangères dans le cadre des mesures préventives nécessaires (PCR) et donner des

instructions à Air Algérie pour que cette dernière accepter les billets précédents qui n’ont pas été utilisés en raison des circonstances Corona. »