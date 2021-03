ICT MAGHREB 2021: Ericsson accompagne l’espace Startup

Ericsson accompagne l’espace Startup au salon Salon international des Technologies de l’Information et de la Communication « ICT MAGHREB 2021″ qui a lieu du 15 au 17 mars.

Organisé sous le parrainage de MM le Ministre de la Poste et des Télécommunications ainsi que le Ministre Délégué auprès du Premier Ministre chargé de l’Économie de la Connaissance et des Startup, l’évènement accueillera plus de 5.000 visiteurs professionnels et 150 exposants.

Accompagné par Ericsson, l’espace startup abritera durant ces trois jours, une trentaine de jeunes entreprises activant pour la majorité dans les technologies nouvelles, ou s’appuyant sur celles-ci pour développer leur activité.

Mercredi 17 Mars à 11h, le Directeur Général d’Ericsson Algérie M. Yacine Zerrouki, prendra part à la table ronde intitulée : « Les Télécoms en Algérie, un marché à fort potentiel » aux côtés des représentants/dirigeants des opérateurs mobiles et fournisseurs, venus exposer leur vision de la numérisation et des enjeux de digitalisation induits par la crise sanitaire.

Pour Ericsson cette démarche répond au principe de transfert du savoir-faire auquel le groupe accorde une importance capitale, et cela déjà depuis plusieurs années en Algérie.

Elle est également motivée par les opportunités offertes par l’accélération de la numérisation, avec l’ambition de contribuer aux côtés des jeunes porteurs de projets,

à mettre la digitalisation au service de l’économie et la croissance.