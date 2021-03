Salon International des Technologie de l’Information et de la Communication au Maghreb: « Mobilis lance la solution startup »

Mobilis participe au salon international des technologies de l’information et de la communication « ICT Maghreb » dans sa 1ère édition, qui se tient du 15 au 17 mars 2021 au palais de la culture Moufdi Zakaria à Alger.

ICT Maghreb est un rendez-vous professionnel réservé aux professionnels et décideurs IT, qui profiteront de cette opportunité pour s’informer sur les grandes tendances du marché, découvrir de nouveaux matériels et solutions IT, rencontrer des experts, ainsi que des clients du secteur public et privé.

Mobilis en tant qu’acteur incontournable des télécommunications mobiles, d’hébergement et de stockage en Algérie, marquera sa présence à ce salon en compagnie du groupe Algérie Télécom, en lançant la « Solution Startup » destiné aux jeunes entrepreneurs, offrant une panoplie de services avec les meilleures formules mobiles.

À travers cette participation, Mobilis confirme son engagement à préserver son positionnement d’opérateur leader dans l’innovation des solutions entreprises en accompagnant les start-up et les jeunes entrepreneures du secteur IT et contribuer à leur développement.

Soyez au rendez-vous.