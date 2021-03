Téléphonie: Lancement du Oppo Reno 5 en Algérie

Oppo a annoncé le lancement officiel du dernier venu de la gamme Reno, connue pour ses innovations remarquables, OPPO a présenté les caractéristiques du nouveau Reno5.

Réda Maamir, directeur adjoint d’OPPO Algérie, a présenté aujourd’hui son dernier ajout à la série Reno, en déclarant : « Chez OPPO, nous sommes convaincus que le Reno 5 va au-delà de la technologie innovante car il vous encourage à tirer le meilleur de chaque moment de votre quotidien.En capturant sans effort des portraits uniques et exceptionnels en vidéo ou en photo, la nuit et le jour, nous donnant vraiment les moyens de « capturer la vie ensemble ».

Lancement d’Oppo Reno 5 : comment le regarder le Online Event ?

Restrictions sanitaires oblige, OPPO Algérie a organisé un évènement de lancement Online, vous pouvez visionner l’événement sur la chaîne YouTube OPPO ALGERIE ainsi que sur les réseaux sociaux de la marque à savoir Facebook.

Spécifications du nouveau Reno 5 :

Le Reno5 présente un tout nouveau système de caméra comprenant une matrice quadcaméra arrière de 64MP et une caméra avant ultra claire de 44MP, il est aussi doté du Vidéo AI Highlightqui reconnait automatiquement vos conditions d’éclairage et trouve la solution pour garantir une qualité vidéo claire et éclatante.

Doté d’un écran AMOLED de 6,4 pouces, le Reno5 offre une expérience visuelle encore plus étonnante, avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, le smartphone devient l’outil préféré des gamers.

Pour ce qui est de l’autonomie, rechargez en un clin d’’œil grâce à une Flash Charge de 50W et à une batterie de 4310mAh, il vous suffira que de 5 minutes pour bénéficier de 3 heures de vidéo. Vous en voulez plus ? le Reno5 recharge sa batterie à 100% en 48 minutes seulement. Deux invités de qualité ont partagé avec nous leurs expériencesavec le nouveau OPPO Reno5,Nassim BENSLIMANE, autant que filmmaker, parle du AI Photographyainsi que les nouveautés en termes de qualité d’image, en testant différentes caractéristiques tel que le DUAL VIEW idéal pour les Vlogs qui permet d’utiliser la caméra avant et arrière en simultané ce qui va vous

permettre de partager un maximum de moments avec vos proches, sans oublié le 960 fps Hyper Slow Motion qui va ralentir le temps et vous permettre d’apprécier chaque détails pour un rendu quasi inégalé ! Ou encore le live HDR et le Amélioration de la scéne AI qui améliore la qualité du rendu final, Nassim a aussi testé le Portrait en Couleur AIet le AI Monochrome qui permettent de transformer le sujet et mettre en avant la couleur qu’on veut à savoir le bleu, le rouge ou bien le vert avec un fond en noir et blanc pour un résultat digne d’une production, il termine son intervention avec le Portrait Mixte AI et la Video Ultra Nuit, le premier permet de superposer deux vidéos de paysage ou de personne pour un magnifique effet artistique, le second permet de prendre n’importe quelle vidéo en toute luminosité peu importe l’obscurité qui vous entourent. Nassim conclu en pensant même réaliser ses vidéos avec le Reno5 à l’avenir…

De l’autre côté, on a enfin une marque de téléphonie qui pense au gaming, avec l’expert en gaming CHAFTautant que 2eme intervenant, ce dernier assure que le Reno5 est la solution pour le gaming, le smartphone offre autonomie, qualité d’image, fluidité de jeux et d’applications ainsi qu’un taux derafraîchissement de 90 Hz ce qui rend le Reno5 le meilleur allié des gamers.

La dernière partie concernait le son et là aussi il était agréablement surpris par la présence du DOLBI ATMOS qui offre la meilleure immersion sans oublier l’espace jeu avec son mode champion, avec une utilisation optimale des performances du Qualcomm® Snapdragon™ 720G cadence à 2.3GHz au max / 8NMet GPU :Adreno™ 618@750MHz ainsi que les 8 Gb RAM Type : LPDDR4x @1866MHz de ram vive, les circuits seront désactivés le mode compétition t’assure une totale immersion dans le jeu vidéo.

CHAFT conclu son intervention avec la température bien réglée grâce au system à 05 couches de refroidissement qu’on trouve sur le Reno5, qui permet de jouer à PUBG Mobile par exemple en branchant le chargeur sans qu’il ne chauffe ce qui rend ce Smartphone l’atout idéal des gamers, CHAFT dit oui un grand oui à l’OPPO RENO 5.

Cerise sur le gâteau, le Reno 5 est doté du AIR Control Intelligent, ce dernier identifie certains gestes pour glisser de haut en bas dans certaines applications (Facebook, Instagram, YouTube et Tiktok) et répondre / couper les appels téléphoniques.

Pour vous faciliter plus la vie, vous pouvez personnaliser votre Reno 5 (thèmes, polices, icônes ou encore sonneries) grâce au COLOROS 11, ce dernier est équipé de nouvelles fonctionnalités redoutables en matière d’organisation et d’efficacité, la traduction instantanéepermet de traduire un texte entier en réalisant une simple capture d’écran avec 3 doigts, avec sa nouvelle fonctionnalité multitâche (Flexdrop), le reno5 permet aux utilisateurs de regarder une vidéo tout en échangeant des messages.

Le COLOROS 11 intègre les toutes dernières options de confidentialité ajoutées à Android 11, tout en créant une série de fonctionnalités visant à la protection de la confidentialité et la sécurité des données. Le Reno5 sera disponible en deux finitions à savoir le Fantasy Silver et le Stary Blacksur tout le réseau de vente d’Oppo à partir de Samedi 20 Mars 2021.

Précommande exclusive du Reno 5 :

Soyez parmi les premiers à avoir le Reno5, et bénéficiez d’une enceinte Bluetooth offerte, OPPO vous offre aussi une extension de 6 mois de garantie de votre téléphone (12+6mois) ainsi qu’une garantie de votre écran OPPO Reno 5 de 6mois.

Le smartphone est disponible dès maintenant en précommandes et cela Du 14/03/2021 au 19/03/2021, pour effectuer votre commande, vous devez impérativement remplir les champs de renseignement sur le site : https://oppo-precommande.com/choisir votre Magasin OPPO le plus proche et confirmer votre commande. Qu’attendez-vous !