PACK PROMO « NISSA » : 50% de remise exclusivement pour les femmes

La CASH Assurances fait du mois de Mars un mois de célébration pour « Elles » à travers le lancement de la promo « NISSA ».

Cette offre dédiée exclusivement aux femmes, offre des couvertures personnalisées avec des remises exceptionnelles allant jusqu’à 50% pour toute souscription ou renouvellement des contrats automobiles et habitations durant cette période.

CASH Assurances, leader Algérien dans la couverture des risques majeurs et complexes, sera en permanence à l’écoute, et ses équipes se feront un réel plaisir de vous accueillir et vous conseiller à travers son vaste réseau d’agences réparties sur le territoire national.

CASH Assurances a de tout temps inscrit son action dans le cadre de valeurs fondamentales et durables d’éthique, de respect de ses engagements et d’amélioration permanente de la qualité de ses prestations, pour être constamment à la hauteur des attentes de ses clients et mériter la confiance placée en elle par des milliers de fidèles assurés.

CASH Assurances : L’Assurance par Excellence

Avec un capital social de 10 Milliards DA, dont SONATRACH, est l’actionnaire majoritaire, CASH Assurances, fondée en 1996 à la faveur de l’ordonnance 95-07 et entrée en activité en 1999, est une compagnie d’assurances dommages fidèle à l’image qu’elle se doit d’incarner : un assureur moderne, fiable et agile.

CASH Assurances est aujourd’hui leader Algérien dans la couverture des risques nécessitant un haut degré de technicité et la deuxième plus grande compagnie algérienne dans la couverture des risques d’entreprises et les risques liés au transport.

En plus de la consolidation de son leadership dans le segment des risques majeurs, CASH Assurances a élargi ses offres pour inclure la couverture des risques liés aux professions libérales et aux particuliers, à travers des garanties qui conviennent à chaque catégorie et ce pour l’ensemble des risques de masse relevant du train de vie de l’assuré .

A travers son rôle d’assureur- conseil, CASH Assurances accompagne ses clients dans chacune des étapes qui caractérisent le processus d’identification, d’évaluation et de gestion des risques qu’ils encourent, en leur proposant une large gamme de garanties adaptées à toutes sortes d’activités et à différentes tailles de business, avec une couverture optimale au meilleur rapport couverture/couts.

Grace au savoir- faire capitalisé par ses équipes qui comptent parmi les mieux formées du secteur, CASH Assurances est en mesure d’offrir toutes les couvertures des risques auxquels peuvent être exposés les biens et les activités de ses assurés.

La marge de solvabilité largement confortable, dont dispose la compagnie, lui permet de faire face à des niveaux de sinistralité les plus élevés, à travers le règlement rapide des sinistres, permettant ainsi, à ses clients de regagner le niveau d’activité d’avant sinistre, sans avoir à engager leurs fonds propres dans des investissements supplémentaires.

CASH Assurances par les chiffres

Dans un contexte économique inédit marqué par les effets de la crise sanitaire sur l’ensemble des secteurs d’activités, CASH Assurances a réussi, tout de même, à confirmer la tendance haussière de ses résultats techniques et financiers qu’elle avait regagnée en 2019, à l’ombre d’une conjoncture nationale sectorielle, qui a connu pour la première fois depuis plus de deux décennies, un recul du chiffre d’affaires, estimé en 2020, à 6%.

En en effet, CASH Assurance a clôturé l’année 2020 avec un chiffre d’affaires de 14 milliards DA, en hausse de 10% par rapport à 2019, avec un résultat net de plus de 500 Millions de dinars, ce qui lui a permis de gagner une place au classement national, pour se hisser au rang de 4ème assureur en Algérie.

Au plan des règlements de sinistres, la compagnie a poursuivi, en 2020, sa démarche d’amélioration de la qualité des prestations rendues aux assurés, et a clôturé l’exercice avec un niveau d’indemnisations de près de 5 milliards DA.