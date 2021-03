Les services de certification et de signature électroniques lancés

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a présidé, samedi à Alger, le lancement officiel des services de certification et de signature électroniques et ce dans le cadre d’une stratégie visant l’accélération de la modernisation de l’activité administrative et l’optimisation des performances des services publics.

Organisée par le ministère de la Poste et des Télécommunications au Centre international des conférences (CIC) « Abdellatif Rahal », en présence de plusieurs membres du Gouvernement et de représentants d’organes et d’institutions de l’Etat, cette manifestation s’inscrit dans la droite ligne de la stratégie intégrée, adoptée par le gouvernement en vue d’accélérer la modernisation de l’activité administrative et l’optimisation des performances des services publics, en se basant sur les avantages des technologies de l’information et de la communication (TIC) et les facilitations en matière de simplification et d’amélioration des procédures administratives.

APS