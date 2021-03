Asus Algérie présente sa nouvelle gamme de produits

Par Hafid Azouz

Présente en Algérie depuis 2015, la marque ASUS « compte séduire de plus en plus de clients en proposant de nouveaux segments de produits », a indiqué Lotfi Mederreg, Country Sales Manager de Asus Algérie, qui s’exprimait, ce mardi (9 mars) lors d’une cérémonie de lancement de nouveaux produits « qui répondent à des besoins actuels ».

Sa large gamme de produits comprenant PC portable, All-In-One, Desktop, composants et une palette complète d’accessoires » lui permet de répondre à toutes les attentes des consommateurs Algériens à la recherche de qualité et fiabilité », a-t-il ajouté.

Parmi ces nouveautés, notons l’arrivée de ASUSZenBook Duo (UX481), présenté comme l’ordinateur de demain. Il intègre pour la première fois au monde un véritable deuxième écran au-dessus du clavier. Baptisé ScreenPad™ Plus, cette technologie se matérialise par un second écran tactile Full HD de 12,6 pouces. Mais aussi ASUSVivo AiO (V241), l’éblouissant PC All-in-One au cadre quasi-invisible de 2 mm. En effet, avec son écran Full HD LED de 23,8 pouces et son système audio ASUS SonicMaster avec système de haut-parleurs bass-reflex, le Vivo AiO 24 vous plonge dans un univers à la qualité visuelle et sonore exceptionnelles pour des loisirs de grande qualité.

Se classant troisième sur le podium en terme de vente de PC, la marque taïwanaise compte booster ses ventes en Algérie en s’appuyant sur une stratégie de « proximité avec les clients » notamment en assurant un service-après-vente (SAV) « irréprochable ».

H.A