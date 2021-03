Anghami, première startup arabe à être cotée à New-York

La start-up libanaise Anghami, leader régional du streaming musical, qui vient de déménager au centre d’Abou Dhabi le Hub71, va fusionner avec Vista Media Acquisition Company (VMAC) et devenir la première entreprise tech du monde arabe à être cotée à New York. L’accord devrait être finalisé au deuxième trimestre de 2021.

VMAC est un SPAC (Special Purpose Acquisition Company), c’est-à-dire un véhicule d’investissement qui au moment de son entrée en Bourse n’a pas d’activité opérationnelle, et dont le seul objectif est de lever des fonds pour financer une acquisition ou une fusion future. Introduit l’an dernier, VMAC avait levé 100 millions de dollars et cherchait une entreprise dans laquelle investir. Son choix s’est porté sur Anghami qui accède ainsi aux marchés financiers sans passer par le processus long et coûteux d’une introduction en Bourse (IPO). « Nous cherchions à lever des fonds lorsque VMAC a manifesté son intérêt », dit Élie Habib, cofondateur de la start-up avec Eddy Maroun. Le duo possède désormais 32 % des parts de la nouvelle entité.

La transaction comprend également un apport supplémentaire de 40 millions de dollars, à travers des placements privés dans les sociétés ouvertes (Private Investment in Public Entity, PIPE en anglais) sécurisés par SHUAA Capital, le fonds d’investissement dubaïote, qui avait déjà investi dans Anghami en janvier dernier, et Vistas Media Capital Singapore. La start-up peut ainsi compter sur environ 142 millions de dollars de trésorerie dans son bilan.

En Bourse, la valorisation d’Anghami pourrait atteindre 220 millions de dollars, estime Élie Habib. « La levée de fonds va nous permettre de nous développer, notamment en Arabie saoudite et en Égypte, ainsi que de viser de nouveaux marchés émergents. Les fonds serviront aussi à proposer de nouveaux contenus et à employer toujours plus de nouveaux talents », ajoute-t-il.

Le chiffre d’affaires d’Anghami a augmenté de 7 % en 2020, à 31 millions dollars. La start-up compte plus de 70 millions d’utilisateurs inscrits et environ 1 milliard de titres écoutés par mois.