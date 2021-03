Merck organise un colloque virtuel en Algérie sur la sclérose en plaques en temps de COVID

Merck, acteur majeur dans le domaine des sciences et des technologies, a organisé la 2ème édition de « Merck MS Day » sous un format 100% virtuel. Plus de 200 neurologues experts Algériens se sont connectés à cet événement autour du thème « Prise en Charge de la sclérose en plaques en temps de pandémie ».

A travers cette rencontre, Merck s’est donnée pour ambition de connecter les experts en neurologie du pays en capitalisant sur des technologies de pointes pour permettre d’une part au plus grand nombre de spécialistes d’accéder aux dernières nouveautés sur la prise en charge de la sclérose en plaques dans un contexte de crise sanitaire mondiale et d’autre part d’avoir l’occasion d’interagir avec des conférenciers de renommée internationale.

« Notre objectif en créant des rencontres virtuelles telles que « Merck MS Day » est de faciliter l’accès aux dernières actualités et recommandations internationales et d’offrir des plateformes d’échanges interactives entre les différents spécialistes en neurologie. Le but ultime étant de garantir aux patients la meilleure prise en charge possible surtout dans la conjoncture sanitaire particulière que nous vivons actuellement » a déclaré le Dr. Moncef Meklati, Directeur Général de Merck pour l’Afrique du Nord.