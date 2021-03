L’Algérienne des Assurances change d’identité visuelle et devient « gig Algeria »

L’Algérienne des Assurances annonce le changement de son identité visuelle 2a et devient « gig Algeria ». La nouvelle identité visuelle a été révélée lors d’une cérémonie qui s’est déroulée, ce mardi (2 mars), au Centre International des Conférences (CIC – Club des Pins), dans le strict respect des mesures sanitaires et préventives imposées par les autorités publiques.

Cette cérémonie, a été l’occasion de présenter en avant-première le spot télévisuel révélant la nouvelle identité visuelle de l’Algérienne des Assurances, où se mêlent émotion, nostalgie et valeurs de la compagnie, marquant le passage de 2a vers gig Algeria.

Les valeurs ancrées dans la culture de la compagnie 2a sont maintenant merveilleusement incarnées par le nouveau slogan « la distinction par l’excellence », et avec le nouveau logo « gig Algeria », qui reprend la splendeur d’un coquillage, symbolique ancestrale des relations saines ; Une spirale qui reflète la croissance et inspire la confiance où le bleu dominant côtoie harmonieusement le marron doré. Des couleurs qui inspirent la fraîcheur, la pureté et la sérénité.

Le changement de l’identité visuelle de l’Algérienne des Assurances intervient suite à la prise de participation dans son capital social du groupe international gig « Gulf Insurrance Group » en 2015, consacrant ainsi une étape importante dans sa stratégie de développement selon les standards et normes internationaux.

Il est à préciser que le groupe gig, dont les deux principaux actionnaires à savoir, les groupes d’investissement Koweitien « KIPCO » et le Canadien Financial Holdings Limited « FAIRFAX », vient d’affirmer, en Novembre 2020, sa position de leader sur le marché des assurances dans la région MENA, avec l’acquisition de toutes les opérations du groupe AXA dans la région du Golfe, ce qui lui permettra au futur une présence dans 13 pays : l’Algérie, le Koweït, Jordanie, Emirats Arabes Unis, Bahreïn, Syrie, Irak, Liban, Arabie Saoudite, Egypte, Qatar, Oman et la Turquie.

Lors de leur intervention à l’occasion de cet événement, le Directeur Général : Mr KAOULA Mourad ; le Directeur Général Adjoint : Mr MESSAI Adlan Sofiane; la Directrice Marketing : Mme BOUNOUA Amel, ont présenté les principaux indicateurs commerciaux de l’exercice 2020, et ont mis en avant les valeurs fédératrices de la marque, qui sont :

Le respect : C’est le fondement d’une relation solide et durable ;

La durabilité : Engagés à veiller au maintien de relations durables et à long terme ;

La récompense : Nous œuvrons à ce que la récompense de tout effort et toute relation durable soit ancrée dans nos habitudes.

Ces valeurs qui se complètent, reflétées par la nouvelle identité visuelle, et sur lesquelles sont bâties les relations de la compagnie avec ses employés et partenaires, mettent le client au cœur des préoccupations.

Dans le cadre de son intervention, Mourad KAOULA, Directeur Général de gig Algeria, a notamment déclaré : « Nous sommes fiers de dévoiler notre nouvelle identité visuelle qui constitue une réalisation importante dans l’histoire de notre compagnie, ce qui est considéré comme un pas de plus vers de nouveaux défis et la réalisation de nos objectifs stratégiques, convergents vers notre vision de devenir la marque la plus distinguée et l’employeur préféré des Algériens.

La nouvelle identité représente un changement majeur et un tournant décisif dans tout ce que nous faisons en tant qu’assureur, et ce, selon un modèle de management basé sur des normes et standards internationaux.

Ainsi, notre stratégie sur le moyen et le long terme se base sur la digitalisation progressive de l’ensemble des processus et pratiques de la compagnie, et ce, afin de faciliter l’assurance aux Algériens.

Pour précision, nos valeurs que nous partageons avec vous aujourd’hui sont puisées de plus de 20 années de travail et de dévouement, qui, à travers elles, nous œuvrons à offrir à nos clients une nouvelle expérience d’assurance répondant à leurs besoins et attentes, actuels et futurs. »

Ce changement de marque s’appuiera sur une campagne de communication via les médias traditionnels et les réseaux sociaux.

A compter des prochains jours, et afin de garantir les meilleurs espaces pour nos employés ainsi qu’à nos clients, nous allons travailler sur le réaménagement progressif du siège social, des sièges des directions régionales, ainsi que des agences, qui arboreront les nouvelles couleurs de la marque.