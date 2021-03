Nicolas Sarkozy condamné à trois ans de prison dont un an ferme dans l’affaire des écoutes

Nicolas Sarkozy a été déclaré coupable de corruption et de trafic d’influence, ce lundi 1er mars, par le tribunal correctionnel de Paris. Il devient, après Jacques Chirac, le deuxième ancien président condamné sous la Ve République.

Le tribunal a prononcé la même peine, trois ans de prison dont un an ferme, à l’encontre de l’avocat Thierry Herzog et de l’ancien haut magistrat Gilbert Azibert. Le tribunal a reconnu l’existence d’un « pacte de corruption » entre les trois hommes, qui sont ressortis libres du tribunal, la peine étant aménageable. Thierry Herzog a fait appel, Nicolas Sarkozy et Gilbert Azibert disposent de dix jours pour le faire.

Source : médias français