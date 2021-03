Le nouveau OPPO Reno 5 exceptionnel sous tous ses aspects

Du nouveau pour la famille Reno d’OPPO, le Reno5, sera en vente officiellement dans le pays au plus tard ce mois-ci, mais aucune date de sortie exacte n’a encore été annoncée.

Tout comme ses prédécesseurs, le Reno 5 se concentre sur les performances de l’appareil photo, vantant quelques nouvelles innovations, qui séduiront plus d’un.

Le système vidéo OPPO Full Dimension Fusion Portrait :

La meilleure façon de répondre au besoin des consommateurs consiste à intégrer parfaitement le matériel et les logiciels d’imagerie. Le Reno5 présente un tout nouveau système de caméra comprenant une matrice quadcaméra arrière de 64MP et une caméra avant ultra claire de 44MP.

Vidéo AI Highlight :

Le Reno5 fait passer la qualité de la vidéo de portrait à un niveau supérieur avec AI Highlight Video, cette dernière reconnaît automatiquement vos conditions d’éclairage et trouve la solution pour garantir une qualité vidéo claire et éclatante, Il suffit juste d’un clic sur le bouton « AI » en mode vidéo.

Image Ultra-Claire 108MP :

Grâce à l’Image Ultra-claire de 108MP du Reno 5, les utilisateurs peuvent prendre des clichés de sujets en mouvement clairs, ou de capturer rapidement des moments inoubliables au fur et à mesure qu’ils se produisent. Capturer les moments de la vie devient un jeu d’enfant sur le Reno5.

Portrait Mixte AI:

Pour la première fois dans l’industrie, AI Mixed Portrait propose l’effet vidéo à double exposition sur un smartphone en combinant un portrait vidéo à une vidéo de fond, le Reno5 apporte une touche artistique aux histoires que vous raconterez.

Video dual view:

Le nouveau système de vidéo à double vue permet de capturer simultanément des vidéos des caméras avant et arrière. De plus, l’application de montage vidéo puissante et conviviale d’OPPO, SOLOOP, est désormais accessible depuis l’interface de la caméra du Reno5, vous donnant la possibilité de monter des vidéos de haute qualité en toute simplicité.

Un Design raffiné pour plus de sensations :

En plus d’être compact, le Reno5 existe en plusieurs Finitions, le Fantasy Silver avec des millions de cristaux sur la couverture arrière de cette version brillent comme des étoiles dans la Voie Lactée. Ainsi que le Stary Black avec ses nuances de noir profond qui fait allusion au ciel nocturne.

L’écran AMOLED de 6,4 pouces offre une expérience visuelle encore plus étonnante en supportant un taux de rafraîchissement de 90 Hz apporte une douceur visuelle à vos expériences, en balayant les flux d’informations ou en jouant à des jeux et une fréquence d’échantillonnage tactile de 180 Hz.

L’écran dispose aussi du Smart Always-on Display qui empêche l’écran du Reno5 de s’assombrir ou de s’éteindre pendant que vous utilisez le téléphone.

Grâce à une charge rapide de 50W et à une batterie de 4310mAh, une charge de 5 minutes permet de lire 3 heures de vidéo. Besoin d’un complément ? Il peut être chargé à 100% en 48 minutes seulement.

En offrant ce nouveau niveau de qualité vidéo et photo, OPPO espère que les utilisateurs pourront tirer parti des capacités du Reno5 pour mettre en valeur leur caractère à leur manière et exprimer leur style grâce à l’appareil photo de leur smartphone.