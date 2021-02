OPPO présente ses nouvelles technologies et ses partenaires au Mobile World Congress Shanghai 2021

OPPO dévoile ses innovations au Mobile World Congress, qui se déroule à Shanghai (MWCS) 2021. Du 23 au 25 février, La marque démontre les résultats de nouveaux tests dans l’espace 5G, aux côtés de ses partenaires, ainsi que les développements futuristes en matière de technologie de chargement, les concepts de smartphones ainsi que sa gamme IOT.

La connectivité de la 5G

En travaillant avec des partenaires industriels de premier plan comme Qualcomm et Ericsson, et en développant deux solutions d’antenne propriétaires, le CPE 5G fait de la connectivité à haut débit une réalité pour les futures maisons intelligentes. Les visiteurs pourront assister à une démonstration en direct des tests de vitesse de OPPO 5G mmWave sur le stand China Unicom.

La maison intelligente du futur montre comment les produits IOT d’OPPO peuvent rendre nos maisons plus intelligentes et plus connectées que jamais. L’unique CPE 5G, se trouve au cœur de cette zone, capable de transformer les signaux 5G en connexions Wi-Fi stables et à haut débit grâce à deux systèmes d’antennes propriétaires.

OPPO, Qualcomm et Ericsson ont récemment terminé avec succès les tests de la technologie à ondes millimétriques 5G avec l’Omni, atteignant des vitesses de liaison descendante de 4,06 Gbps.

La zone Technologies futuristes permet aux visiteurs du MWCS de se rapprocher du téléphone concept OPPO X 2021, qui dispose d’un écran qui se déroule de 6,7 à 7,4 pouces. Ici, ils peuvent également voir à quel point la charge est rapide et facile avec la nouvelle technologie de charge sans fil d’OPPO, qui peut fournir jusqu’à 7,5 W de puissance de charge. Cette dernière innovation utilise la résonance magnétique pour éliminer certains des inconvénients d’autres technologies de charge sans fil, fonctionnant dès que les appareils sont à moins de 10 cm du tapis de charge.

La série Reno 5 est également exposée dans une zone réservée aux smartphones, notamment le Reno5 Pro+ 5G Artist Limited Edition. Conçu en collaboration avec le graphiste Joshua Vides, ce magnifique appareil change la couleur de son panneau arrière d’argent à bleu d’un simple coup, grâce à son verre électrochrome.

Les innovations du flash charge

OPPO est en tête du marché Flash charge depuis la sortie de sa première technologie VOOC en 2014. MWCS offre la possibilité de démontrer les innovations et les partenariats qui permettront d’étendre son écosystème à l’avenir, ces partenaires de premier plan issus de secteurs tels que l’électronique grand public et la fabrication de puces, ainsi que des experts en technologie de charge de CCTL (China Telecommunication Technology Labs), se sont réunis pour discuter de l’avenir de la technologie du flash charge.

De nombreux exemples de produits de charge de pointe sont présentés sur le stand d’OPPO, notamment le Flash charge 125W, qui peut charger à 100% une batterie de téléphone de 4000mAh en seulement 20 minutes. À cela s’ajoutent les produits de flash charge sans fil AirVOOC 65W qui rechargent la même batterie en 30 minutes seulement.

William Liu, OPPO, Président du marketing mondial, a déclaré : « Le ciel est la limite pour OPPO. Lors du Mobile World Congress 2021 à Shanghai, nous présenterons notre technologie de recharge de nouvelle génération et révélerons comment OPPO étend sa présence, des smartphones à de multiples secteurs industriels. »