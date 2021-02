La finale a eu lieu samedi : Les Champions algériens des Sports Électroniques se sont retrouvés à Dzair Battle SUPER

Ce samedi, a eu lieu au Centre Culturel 11 Décembre de Belouizdad (Alger), la finale annuelle des compétitions sportives Dzair Battle SUPER 2020.

Ce championnat d’un nouveau genre, encore rare en Algérie, centré sur les sports électroniques a vu la participation des meilleurs cyber-athlètes algériens de ces nouvelles compétitions sportives.

À cette occasion, une quinzaine de compétiteurs amateurs d’Alger, de sa région et venant d’ailleurs ont répondu présent. Venus de différentes communes de la capitale, mais aussi des wilayas alentours, ils étaient qualifiés pour tenter leur chance pour le titre de meilleurs athlètes algériens de l’année sur Street Fighter V, Tekken 7, Dragon Ball FighterZ et Guilty Gear Strive. En plus des compétitions, des exhibitions ont été organisées pour faire découvrir ces disciplines nouvelles et attirer de nouveaux publics. Des compétitions mixtes qui touchent différentes catégories d’âges, de 13 jusqu’à plus de 40 ans, la moyenne d’âge des participants étant située au-dessus des 23 ans.

Les compétiteurs présents ont été sélectionnés à travers une saison complète de compétitions organisées en ligne afin d’éviter les risques liés à la pandémie de la COVID-19. À la manière de championnats tels que la Champions League ou la Super League, seuls les meilleurs athlètes de l’année étaient présents. Des mesures sanitaires strictes ont été imposées lors de la rencontre afin d’éviter tous risques. Le public, non présent, a pu suivre les rencontres en temps réel à travers la mise en place d’un flux vidéo disponible gratuitement via internet.

Ces compétitions organisées en collaboration avec l’aide et le soutient des services du Centre Culturel 11, de l’APC de Belouizdad, de l’espace el Marsem, de l’association Sidra ainsi que d’autres partenaires institutionnels, entrent dans une nouvelle tendance internationale au développement des loisirs numériques compétitifsregroupés sous la bannière des eSports. Ce terme, contraction de sports et de électroniques, regroupe ces disciplines compétitives modernes ayant acquis leurs lettres de noblesse via l’organisation de compétitions internationales, la création d’équipes officielles eSports telles que le Paris Saint-Germain, Manchester United ou le FC Barcelona ainsi qu’une introduction future à des compétitions mondiales telles que les Jeux olympiques.

À cette occasion, M. Yacine TAHARI, General Manager de la structure eSportDZ et organisateur de la rencontre, assure que « nous sommes très satisfait du résultat de cette édition 2020, malgré les conditions complexes dues à la pandémie de la COVID-19. Cette année 2021 marquera la 5ème année de la création de ces rencontres et nous remarquons une augmentation toujours plus importante du nombre de participants. Nous espérons avoir une excellente année 2021 et en amélioration comparé à l’année écoulée. Nous espérons fortement à travers ces rencontres sportives développer la pratique des loisirs numériques comme outils de construction personnelle et aidant de sensibiliser le grand public aux vertus d’une activité numériques sportives structurante encadrée ».

La prochaine saison des compétitions Dzair Battle est déjà annoncée pour un lancement courant avril 2021, avec des phases qualificatives ouvertes à tous qui seront en ligne en raison de la pandémie de la COVID-19.

Pour plus d’informations, rendez-vous à l’adresse :

https://www.facebook.com/esportdz

https://allmylinks.com/esportdz