OPPO se distingue avec sa charge rapide 50W

Actuellement, Les différentes technologies VOOC sont utilisées par plus de 175 millions d’utilisateurs dans le monde, OPPO promet de continuer à fournir des solutions de charge rapide en déposant plus de 2950 brevets mondiaux.

« Moins de temps passé à charger signifie plus de temps pour profiter de la vie », a déclaré Jeff Zhang, « le père du VOOC Flash Charge » et scientifique en chef de VOOC Flash Charge chez OPPO.

OPPO a fait des percées constantes dans le domaine de la recharge rapide grâce à une innovation continue et à des applications commerciales permettant d’offrir une expérience de recharge plus rapide, plus sûre et plus pratique. Le Flash Charge 50W est l’avancée technologique la plus récente qui permet une recharge rapide accessible à une plus large population.

Le Flash Charge 50 W propulse une charge rapide

Les études d’OPPO montrent que la majorité des utilisateurs chargent leur téléphone au réveil le matin, la plupart ne le faisant que pendant une demi-heure, et environ 50 % répondant qu’ils ne le font que pendant 15 minutes. Comme le plus grand nombre des derniers smartphones sont équipés d’une batterie de 4000mAh ou plus, cela pose des exigences plus élevées en matière de technologie de chargement.

80% de charge en 31 minutes

Par rapport au Flash charge 30W, le Flash charge 50W augmente la puissance maximale de 66,6%, Cela garantit une autonomie suffisante avec un temps de charge court. Par exemple, Le Flash Charge 50W charge la batterie jusqu’à 80% en seulement 31 minutes, ce qui signifie que vous pouvez avoir une autonomie de batterie qui dure toute la journée avec juste une charge rapide le matin. Même avec seulement 5 minutes de charge votre téléphone peut supporter jusqu’à 3 heures de lecture vidéo.

L’efficacité est l’objectif, la sécurité, la prémisse

En développant la technologie Flash Charge 50W, OPPO impose des exigences strictes en matière de sécurité de chargement tout en recherchant des vitesses de chargement plus rapides.

Tous les composants, y compris l’adaptateur, le câble USB, le téléphone mobile et la batterie sont protégés par des puces spécialisées. Ces puces vérifient si les niveaux de tension et de courant sont dans les limites permises. Chaque fois qu’il y a un écart par rapport aux limites normales détectées, l’appareil s’éteint immédiatement.

Grâce à cette protection complète de charge, le 50 W Flash Charge a également reçu la certification TÜV Rheinland Safe Fast-Charge System.

Compatible avec les protocoles de chargement rapide de l’industrie

Le Flash Charge 50W est non seulement efficace et sûr, mais aussi polyvalent en termes de compatibilité. Les utilisateurs pourraient obtenir les meilleures performances en connectant leurs téléphones à l’adaptateur Super VOOC depuis la boîte. Il prend également en charge QC2.0 (max 15W) et PD (max 15W), ce qui garantit une charge rapide même avec d’autres adaptateurs.

Super économie d’énergie + grosse batterie = longue durée de vie

Équipé d’un Flash Charge 50W et d’une batterie de 4310mAh, les prochains produits comprennent également des optimisations pour les conditions de batterie faible afin d’améliorer et de prolonger la durée de vie de la batterie. Par exemple, le mode super économie d’énergie permet de passer 2,5 heures en chat avec WhatsApp ou 38,5 heures en veille avec seulement 5% de batterie.

OPPO continue à rechercher des vitesses de chargement plus rapides. À l’avenir, les smartphones sont chargés d’exécuter des fonctions à plus forte consommation d’énergie car ils interagissent constamment avec d’autres appareils. Ces besoins imposent des exigences de plus en plus élevées en matière d’autonomie des batteries.

OPPO a fait et continue de faire des percées en matière de charge rapide, miniaturisée et sans fil avec la technologie de Flash Charge 125 W qui marque la dernière percée technologique pour l’industrie de la téléphonie mobile. Avec un algorithme de cryptage avancé et des régulateurs de contrôle de température stricts, il permet une utilisation sûre et efficace du dispositif de chargement rapide. Le flash charge sans fil AirVOOC de 65 W permet aux utilisateurs de charger plus rapidement que la charge filaire.