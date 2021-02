Le Trophée Export décerné à BOMARE COMPANY

BOMARE COMPANY, premier exportateur algérien de produits électroniques vers l’Europe sous sa marque commerciale Stream System, a décroché le « TROPHEE EXPORT 2019 », décerné par le Jury installé au World Trade Center Algiers, désignant ainsi, BOMARE COMPANY, comme meilleure entreprise exportatrice en 2019.

BOMARE COMPANY, a participé à la cérémonie de remise des trophées export pour l’exercice 2019 qui a été organisée ce jeudi 04 février 2021 au CIC Club des Pins, salle « TIMIMOUN », à 13h.

A préciser que ladite cérémonie qui est organisée annuellement et ce, depuis 2003 par le World Trade Center Algiers (WTCA), distingue les entreprises algériennes, particulièrement les PME et PMI qui exercent dans les secteurs hors hydrocarbures pour leur performance et leur démarche exemplaire et originale à l’exportation.

Pour rappel, BOMARE COMPANY, a déjà décroché en 2016 le trophée Export pour la catégorie encouragement Export.

BOMARE COMPANY une entreprise innovante qui a pour ambition de développer le secteur de l’industrie électronique algérien en Europe.