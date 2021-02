Prolongation des vacances d’hiver : le ministère de l’Education Nationale nie

Par Latifa Benamara

Le ministère de l’Éducation nationale a réfuté la nouvelle, qu’il jugeait fausse, concernant la prolongation de la période des vacances d’hiver pour l’année scolaire 2020-2021.

Le ministère a déclaré dans un post sur ses sites de réseaux sociaux, que « suite aux fausses nouvelles circulant sur les réseaux sociaux concernant la prolongation des vacances d’hiver pour l’année universitaire 2020/2021, le ministère de l’Éducation nationale nie catégoriquement cette nouvelle. ».

Dans le communiqué, le ministère a appelé, « tout le monde à regarder et à rechercher des informations auprès de sa source, qui est le site officiel du ministère et sa page officielle sur les sites de réseaux sociaux » Facebook et Twitter « .

L.B