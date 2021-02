Choisir le bon purificateur d’air est aussi important que le port du masque et la désinfection des mains

Les maladies liées à la qualité de l’air tuent 7 millions de personnes chaque année dans le monde. Et maintenant, une étude récente publiée dans Cardiovascular Research estime qu’environ 15% des décès dans le monde dus au COVID-19 pourraient être attribués à une exposition à long terme à la pollution de l’air. En Europe, la proportion était d’environ 19%, en Amérique du Nord de 17% et en Asie de l’Est d’environ 27%.

L’Alliance Européenne pour la Santé Publique a averti que les personnes vivant dans des villes polluées sont plus exposées au COVID-19, car la pollution de l’air peut causer de l’asthme, une maladie pulmonaire obstructive chronique, une pression artérielle élevée et le diabète. Le COVID-19 a des conséquences plus graves sur les patients ayant des problèmes de santé préexistants qui sont dans de nombreux cas causés par la pollution de l’air.

Si, face à la pandémie, les ordonnances de quarantaine dans le monde entier ont contribué à améliorer la qualité de l’air extérieur, elles ont accru la menace posée par la pollution de l’air intérieur qui, dans de nombreux endroits, est pire que la qualité de l’air extérieur. Pendant les confinements, les gens passent plus de temps à l’intérieur que jamais, et il est donc important de prêter attention aux facteurs qui augmentent la quantité de particules à l’intérieur. Cela comprend le tabagisme, la combustion de bougies, les fumées de cuisson, l’exposition aux moisissures, à la poussière et à d’autres composés organiques volatiles, ainsi que l’utilisation de produits chimiques puissants pour désinfecter les surfaces. Bien que votre maison puisse paraître propre parce que vous la dépoussiérez et la nettoyez tous les jours, il y a de fortes chances qu’elle contienne toujours une concentration très élevée de polluants et d’allergènes.

De plus, alors que l’activité économique reprend dans de nombreux pays et que les gens retournent provisoirement aux bureaux et autres espaces publics fermés, ils sont toujours confrontés à la menace de transmission d’aérosols dans des espaces fermés. Selon le Center of Diseases Control (CDC), les particules virales du SRAS-CoV-2 se propagent plus facilement entre les personnes à l’intérieur qu’à l’extérieur.

Gérer la qualité de l’air intérieur est un aspect important de tout plan de protection et de rétablissement de la santé. Cela se reflète dans les directives de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) sur la gestion de la transmission par aérosols, qui recommande la mise en place d’une filtration de l’air de haute qualité, ce qui pourrait réduire le risque d’infection jusqu’à 47%.

La pandémie nous a imposé un nouvel ensemble de comportements. Le maintien de la distance sociale, le port du masque, le lavage fréquent des mains et la désinfection font désormais partie de notre vie quotidienne. Si vous ne l’avez pas déjà fait, il est peut-être temps d’acheter un purificateur d’air pour votre maison afin d’ajouter une couche de protection supplémentaire.