Le président sahraoui exige le retrait du Maroc des territoires occupés

Le président de la République arabe sahraouie démocratique (RASD), Brahim Ghali, a appelé l’Union africaine (UA) à faire pression sur le Maroc pour qu’il mette fin à » l’occupation militaire illégale de certaines parties (du) territoire national » sahraoui.

» La République sahraouie, membre fondateur de l’Union africaine, et face au grave danger de cette nouvelle agression marocaine, exige de toute urgence que notre voisin, le Royaume du Maroc, soit obligé de respecter pleinement les objectifs et principes de l’Acte constitutif (de l’UA adopté en juillet 2000 au Togo) qu’il a signé et ratifié, sans aucune réserve, après son adhésion à l’Union, en mettant fin à l’occupation militaire illégale de certaines parties de notre territoire national « , a indiqué le président sahraoui.

APS