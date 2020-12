Tests de dépistage PCR, scanners thoracique et tests antigéniques: le gouvernement prendra en charge une partie des frais

Par Réda Merad

A l’issue d’un Conseil Interministériel consacré à l’examen des conditions et modalités d’amélioration des remboursements des prestations médicales relatives à la COVID-19, tenu ce samedi (5 décembre), le gouvernement a décidé de prendre en charge, et ce à partir du 1er janvier 2021, pour un délai de six mois, une partie des frais liés aux tests de dépistage du Covid-1 ( tests de dépistage de type PCR, scanners thoracique et les tests antigéniques).

Cette aide exceptionnelle est répartie comme suit :

5.000 DA pour les l’examen du Scanner thoracique COVID-19, 3.500 DA pour les test RT- PCR COVID-19, 1.500 DA pour les tests rapides Antigénique COVID-19, précise le communiqué des services du Premier ministre.

R.M