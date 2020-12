La campagne Campus France 2021 est ouverte !

La France est la 1ère destination des étudiants algériens, qui choisissent de poursuivre leurs études en France pour acquérir des compétences et une ouverture internationale tout en contribuant à la vivacité des liens d’amitié et de coopération entre nos deux pays.

La campagne Campus France Algérie pour la rentrée universitaire de 2021 est désormais ouverte !

« La France vous accueille » : malgré la crise, les étudiants algériens sont les bienvenus

L’année 2020 est une année particulière, touchée de plein fouet par la pandémie COVD-19.

La France a continué d’accueillir des étudiants du monde entier. Plus de 5 000 étudiants algériens ont rejoint les bancs des universités françaises à la rentrée 2020, conformément au Label « Bienvenue en France », qui incite les établissements supérieurs à améliorer la qualité de l’accueil réservé aux étudiants étrangers.

Une procédure dématérialisée pour vous accompagner

En raison de la crise, les espaces Campus France ne sont pas ouverts au public. Afin d’accompagner au mieux les étudiants souhaitant partir en France, les équipes ont redoublé d’efforts pour mettre en place une procédure totalement dématérialisée ; le traitement des dossiers se fait en ligne et la messagerie de la plateforme Etudes en France permet aux candidats d’échanger avec les agents.

Plusieurs outils sont mis à la disposition des étudiants : les réseaux sociaux, les séances d’information en ligne et le site internet www.algerie.campusfrance.org qui présente la procédure et le calendrier pour préparer le dossier de candidature aux études en France. Enfin, pour la 5ème année consécutive, Campus France Algérie a organisé le jeudi 26 et le vendredi 27 novembre le salon virtuel http://salondz.campusfrance.org/ avec 30 universités françaises.

Partir étudier en France : un beau projet qui doit être réfléchi et bien préparé

Partir étudier en France, c’est réaliser le rêve de la mobilité internationale, c’est une aventure humaine qui forme le caractère et ouvre de nouveaux horizons intellectuels et culturels. C’est se projeter, faire preuve d’autonomie, d’initiative et de curiosité. Campus France Algérie invite tous les étudiants algériens à bien préparer leur projet de mobilité pour réunir toutes les chances d’être admis dans un établissement d’enseignement supérieur.

Apporter le plus grand soin à la procédure consulaire

La délivrance d’un visa pour études est du ressort exclusif des Consulats généraux de France en Algérie. Un dossier incomplet ou ne réunissant pas les conditions nécessaires, ne pourra aboutir à la délivrance d’un visa. Les conditions matérielles de la vie en France sont très importantes pour réussir son projet d’études : logement, ressources, assurances sont autant d’éléments examinés par les consulats. La demande de visa doit en outre être anticipée ; toute demande déposée tardivement peut pénaliser la rentrée universitaire.

Enfin, la falsification de documents ou l’usage de documents falsifiés (diplômes, relevés bancaires, certificats d’inscription etc.) est puni par le code pénal. A cet égard, le recours à un

intermédiaire pour élaborer son dossier consulaire est déconseillé, il ne facilite ni l’obtention d’une pré-inscription ni l’obtention d’un visa pour études. Aucun cybercafé n’est reconnu par Campus France ou les consulats.

Entrer dans le 2ème plus grand réseau Alumni du monde

Ce sont 32.500 étudiants et diplômés algériens de l’enseignement supérieur français qui échangent, se rencontrent et partagent au sein de ce réseau. Retrouvez leurs témoignages, leurs réussites et leurs conseils sur le site de France Alumni Algérie !

L’Ambassade de France en Algérie souhaite bonne chance à tous les étudiants qui souhaitent

poursuivre leurs études en France et les encourage à se renseigner sur le site internet

www.algerie.campusfrance.org.

Réseau des anciens étudiants : www.francealumni.fr/poste/Algerie