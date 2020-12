Covid-19 : prolongement du confinement partiel à domicile dans 34 wilayas à partir du 2 décembre

Le gouvernement a décidé lundi le prolongement du confinement partiel à domicile dans 34 wilayas du pays pour une durée supplémentaire de quinze jours à partir du 2 décembre prochain dans le cadre des mesures prises au titre du dispositif de gestion de la crise sanitaire liée à la pandémie du Coronavirus (COVID-19), indique un communiqué des services du Premier ministre dont voici le texte intégral :

« En application des instructions de Monsieur le Président de la République, Monsieur Abdelmadjid Tebboune, Chef Suprême des Forces Armées, Ministre de la Défense Nationale et au terme des consultations avec le comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus (COVID-19) et l’autorité sanitaire, le Premier Ministre Monsieur Abdelaziz Djerad a décidé de nouvelles mesures au titre du dispositif de gestion de la crise sanitaire liée à la pandémie du Coronavirus (COVID-19).

Ces mesures s’inscrivent dans la même démarche engagée par les pouvoirs publics, basée sur la prudence, la progressivité et la flexibilité. Elles visent à préserver la santé des citoyens et à les prémunir contre tout risque de propagation du Coronavirus (COVID-19) et seront adaptées, à chaque fois que de besoin, en fonction de l’évolution de la situation épidémiologique.

APS