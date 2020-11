Banques: Le CPA charme les PME et les Start-Up

Lors de la cérémonie d’inauguration, qui a eu lieu en présence du PDG du CPA, Mohamed Dahmani et des cadres supérieurs de la banque, M. Benabderrahmane a souligné l’importance de cette démarche qui permettrait, selon lui, d’accroître les capacités du financement de l’économie nationale ainsi que la modernisation de son mode de financement.

« Cette offre est intervenue dans le cadre de la stratégie des pouvoirs publics pour la promotion de l’économie de la connaissance, a-t-il souligné expliquant que ce produit, agréé par les autorités monétaires (la Banque d’Algérie), sera étendu à 100 autres agences bancaires, d’ici le premier semestre de 2021.

Le premier argentier du pays a expliqué qu’à travers cette démarche commercial, labellisée « PME by CPA », cette banque publique diversifie son offre bancaire en adoptant une stratégie de développement et d’accompagnement en direction du segment de la TPE, la PME et des Start- up.

« Cette approche innovante de prise en charge des segments de clientèle TPE, PME et Startup dénommée « SAHEL », de par sa spécificité, répond dans sa globalité aux attentes de ce segment de la clientèle », a-t-il fait valoir.

Les deux nouveaux produits du le CPA, lancé sous la gamme » SAHEL » sont « SAHEL NACHATI » (mon activité facile), destiné au financement des besoins en Fonds de roulement de la TPE /PME et des Startups, et « SAHEL MAHEL », destiné au financement de l’acquisition de locaux commerciaux et/ou l’aménagement ou la location d’un local commercial.

APS