Justice : 15 ans de prison requis contre Abdelkader Zoukh

Par Nadira Meraghni

Le procureur de la République a requis, ce samedi, une peine de 15 ans de prison ferme, assortie d’une amende d’un million DA contre Abdelkader Zoukh.

L’ancien wali d’Alger est poursuivi pour plusieurs chefs d’accusation, dont « l’offre délibéré de privilèges non justifiés à un tiers lors de le conclusion d’un marché et d’accords illégaux, corruption dans l’attribution de marchés publics et de contrats, dilapidation de deniers publics, abus de fonction, conflit d’intérêts, agrément d’exonérations fiscales et de rédactions sans justificatif légal ».

N.M