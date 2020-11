Lutte contre la Covid19 : conversion temporaire d’un hôtel militaire en une structure sanitaire

Le Général de Corps d’Armée Saïd Chanegriha, Chef d’Etat-major de l’Armée Nationale Populaire, a présidé jeudi une cérémonie de conversion temporaire de l’hôtel militaire du Centre de Regroupement et de Préparation des Equipes Sportives Militaires en une structure sanitaire dédiée exclusivement à la prise en charge des citoyens malades contaminés de la Covid-19, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). »Dans le cadre du suivi sur terrain du degré de disponibilité des structures de la Santé Militaire à faire face à la propagation de la pandémie du nouveau Coronavirus, Monsieur le Général de Corps d’Armée, Saïd Chanegriha, Chef d’Etat-Major de l’Armée Nationale Populaire, a effectué, aujourd’hui jeudi 26 novembre 2020, une visite de travail et d’inspection au Centre de Regroupement et de Préparation des Equipes Sportives Militaires en 1ère Région Militaire, où il a présidé la cérémonie de conversion temporaire de l’hôtel militaire relevant de ce Centre en une structure sanitaire dédiée exclusivement à la prise en charge des citoyens malades contaminés de la Covid-19 et sa mise à la disposition du système de santé publique », a précisé le MDN.

Après la cérémonie d’accueil, le Général de Corps d’Armée, en présence du Secrétaire Général du ministère de la Défense nationale et du Commandant de la 1ère Région Militaire, du Chef du Département Emploi-Préparation/EM-ANP, du Directeur Central des Services de Santé Militaire et des Directeurs Centraux du Ministère de la Défense Nationale et de l’Etat-Major de l’Armée Nationale Populaire, a entamé sa visite par la tenue d’une rencontre avec les cadres et personnels de la Santé Militaire, médecins et infirmiers, ajoute le communiqué. Il a saisi cette occasion pour souligner l’engagement du Haut Commandement de l’Armée Nationale Populaire à suivre, sur le terrain, l’état de disponibilité et d’état-prêt des structures de la Santé Militaires, pour faire face à la propagation de l’épidémie du nouveau Coronavirus, indiquant, à ce propos, que la conversion temporaire de cet hôtel militaire en une structure sanitaire est une mesure qui traduit son souci permanent de concrétiser les engagements de l’Armée Nationale Populaire envers la patrie et le peuple. APS