Le Parlement européen demande la libération de tous les détenus d’opinion en Algérie

Par Nadira Meraghni

Dans une résolution adoptée ce jeudi (26 novembre), le Parlement européen (PE) a appelé les autorités algériennes à « remettre Immédiatement en liberté, sans conditions, Mohamed Khaled Drareni et tous ceux qui ont été détenus et inculpés pour avoir exercé leur droit à la liberté d’expression, que ce soit en ligne ou hors ligne, et à la liberté de réunion et d’association »

La résolution, adoptée à une majorité écrasante (669 voix pour, 2 contre, 22 abstentions), souligne « la détérioration de la situation des droits de l’homme en Algérie, en particulier le cas du journaliste Khaled Drareni ».

N.M